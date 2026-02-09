09 Şubat
Fenerbahçe-Gençlerbirliği
3-181'
09 Şubat
Kayserispor-Kocaelispor
1-2
09 Şubat
Gaziantep FK-Kasımpaşa
2-179'
09 Şubat
Sakaryaspor-Erzurumspor
0-184'
09 Şubat
Villarreal-Espanyol
23:00
09 Şubat
Atalanta-Cremonese
2-056'
09 Şubat
Roma-Cagliari
22:45
09 Şubat
Famalicao-AVS
21:45
09 Şubat
FC Porto-Sporting CP
23:45
09 Şubat
Sheffield United-Middlesbrough
23:01

Radomir Djalovic: "Bugün burada kaybetmeyi hak etmedik"

Kocaelispor'a sahasında 2-1 mağlup olan Kayserispor'da teknik direktör Radomir Djalovic, iyi mücadele ettiklerini ve sonucu hak etmediklerini söyledi.

calendar 09 Şubat 2026 20:09 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2026 20:10
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Radomir Djalovic: 'Bugün burada kaybetmeyi hak etmedik'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında konuk ettiği Kocaelispor'a sahasında 2-1 mağlup olan Zecorner Kayserispor'da teknik direktör Radomir Djalovic, zor bir maç oynadıklarını ancak takım olarak sahada iyi mücadele ettiklerini söyledi.
 
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Djalovic, cesur oynadıklarını ve birçok fırsat yakaladıklarını belirterek, "Rakibimiz ikinci defa ceza sahasına girdiğinde golü buldu. Sonra peşinden ikinci golü attılar. Geri dönmeye çalıştık. Önce 2-1 yapık, 2-2'yi bulmak için yüklendik. Ama ne yazık ki futbol böyle. Bu netice benim için de takım için de zor tabi ki. Bugün burada kaybetmeyi hak etmediğimizi söyleyebilirim. Bu mücadele hırsını sahaya yansıtırsak yüzde yüz olarak neticelerin geleceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.
 
Bir gazetecinin, "İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?" şeklindeki sorusuna Djalovic, "Ben sıkı çalışmaya devam ediyorum. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Futbolda bunlar var böyle şeyler olabiliyor. Tabiki bizde bundan üzgünüz ama çalışmaya devam etmek zorundayız." yanıtını verdi.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.