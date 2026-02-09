1. Lig'in 24. haftasında Sakaryaspor ile Erzurumspor karşı karşıya geldi. Erzurumspor, Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'ndaki maçı 1-0'lık skorla kazandı.
Karşılaşmada konuk ekip Erzurumspor'a galibiyeti getiren golü 61. dakikada Giovanni Crociata kaydetti.
Bu sonucun ardından Erzurumspor, ligde 48 puana yükseldi. Sakaryaspor, 23 puanda kaldı.
Ligin gelecek haftasında Erzurumspor, sahasında Adana Demirspor'u ağırlayacak. Sakaryaspor, Amedspor deplasmanına gidecek.
Stat: Yeni Sakarya Atatürk
Hakemler: Ali Yılmaz, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Tuncay Ercan
Sakaryaspor: Szumski, Ruan, Mete Kaan Demir, Pena, Serkan Yavuz (Dk. 75 Emre Demir), Salih Dursun (Dk. 77 Batuhan Çakır), Owunsu, Arif Kocaman, Vukovic, Fofana (Dk. 65 Soro), Melih Bostan (Dk. 65 Poyraz Efe Yıldırım)
Erzurumspor FK: Orbanic, Yakup Kırtay, Baiye, Sefa Akgün (Dk. 72 Rodriguez), Eren Tozlu (Dk. 85 Sylla), Giorbelidze, Mustafa Yumlu, Crociata (Dk. 79 Adem Eren Kabak), Orhan Ovacıklı, Benhur Keser (Dk. 77 Hüsamettin Yener), Mustafa Fettahoğlu (Dk. 85 Fernando)
Gol: Dk. 60 Crociata (Erzurumspor FK)
Sarı kartlar: Dk. 29 Salih Dursun (Sakaryaspor), Dk. 66 Yakup Kırtay, Dk. 81 Orhan Ovacıklı (Erzurumspor FK)
