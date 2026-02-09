09 Şubat
Fenerbahçe-Gençlerbirliği
3-1
09 Şubat
Kayserispor-Kocaelispor
1-2
09 Şubat
Gaziantep FK-Kasımpaşa
2-1
09 Şubat
Sakaryaspor-Erzurumspor
0-1
09 Şubat
Villarreal-Espanyol
0-023'
09 Şubat
Atalanta-Cremonese
2-1
09 Şubat
Roma-Cagliari
1-040'
09 Şubat
Famalicao-AVS
3-181'
09 Şubat
FC Porto-Sporting CP
23:45
09 Şubat
Sheffield United-Middlesbrough
0-124'

Erzurumspor, Sakarya'da tek golle 3 puanı aldı

1. Lig'de Erzurumspor, Sakaryaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti.

calendar 09 Şubat 2026 21:57 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2026 23:13
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Erzurumspor, Sakarya'da tek golle 3 puanı aldı






1. Lig'in 24. haftasında Sakaryaspor ile Erzurumspor karşı karşıya geldi. Erzurumspor, Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'ndaki maçı 1-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmada konuk ekip Erzurumspor'a galibiyeti getiren golü 61. dakikada Giovanni Crociata kaydetti.

Bu sonucun ardından Erzurumspor, ligde 48 puana yükseldi. Sakaryaspor, 23 puanda kaldı.

Ligin gelecek haftasında Erzurumspor, sahasında Adana Demirspor'u ağırlayacak. Sakaryaspor, Amedspor deplasmanına gidecek.

Stat: Yeni Sakarya Atatürk

Hakemler: Ali Yılmaz, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Tuncay Ercan

Sakaryaspor: Szumski, Ruan, Mete Kaan Demir, Pena, Serkan Yavuz (Dk. 75 Emre Demir), Salih Dursun (Dk. 77 Batuhan Çakır), Owunsu, Arif Kocaman, Vukovic, Fofana (Dk. 65 Soro), Melih Bostan (Dk. 65 Poyraz Efe Yıldırım)

Erzurumspor FK: Orbanic, Yakup Kırtay, Baiye, Sefa Akgün (Dk. 72 Rodriguez), Eren Tozlu (Dk. 85 Sylla), Giorbelidze, Mustafa Yumlu, Crociata (Dk. 79 Adem Eren Kabak), Orhan Ovacıklı, Benhur Keser (Dk. 77 Hüsamettin Yener), Mustafa Fettahoğlu (Dk. 85 Fernando)

Gol: Dk. 60 Crociata (Erzurumspor FK)

Sarı kartlar: Dk. 29 Salih Dursun (Sakaryaspor), Dk. 66 Yakup Kırtay, Dk. 81 Orhan Ovacıklı (Erzurumspor FK)

  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
