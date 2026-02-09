09 Şubat
Fenerbahçe-Gençlerbirliği
3-1
09 Şubat
Kayserispor-Kocaelispor
1-2
09 Şubat
Gaziantep FK-Kasımpaşa
2-1
09 Şubat
Sakaryaspor-Erzurumspor
0-1
09 Şubat
Villarreal-Espanyol
4-1
09 Şubat
Atalanta-Cremonese
2-1
09 Şubat
Roma-Cagliari
2-0
09 Şubat
Famalicao-AVS
3-1
09 Şubat
FC Porto-Sporting CP
1-1
09 Şubat
Sheffield United-Middlesbrough
1-2

Metin Diyadin: "Kadıköy'de maç çevirmek zordur"

Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye mağlup olan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, açıklamalarda bulundu.

calendar 09 Şubat 2026 23:36
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Metin Diyadin: 'Kadıköy'de maç çevirmek zordur'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-1 yenilen Gençlerbirliği'nde teknik direktör Metin Diyadin, açıklamalarda bulundu.
 
Maçın hemen ardından konuşan deneyimli teknik adam, "Fenerbahçe'nin şampiyonluk iddiası olan dönemde Kadıköy'de oynamak kolay değil. Fena başlamadık ama penaltı ile beraber ve bireysel hata ile beklemediğimiz bir skor oldu. Zorlu bir maçtı bizim adımıza. Biraz daha agresif oynamamız gerekiyor. İlk yarıda bunu yapamadık. Maç ilk yarıda bitmiş oldu. 3-1'i bulduk ama 2'yi bulsak bir az daha heyecanlı olabilirdi. Önümüzdeki haftaki maçımızla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
 
BASIN TOPLANTISI
 
Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Diyadin, iki takım arasında büyük kalite farkı olduğunu vurguladı.
 
Fenerbahçe'nin şampiyonluğa oynadığı dönemlerde Kadıköy'ün çok daha zorlu bir deplasman olduğunu aktaran Diyadin, şunları kaydetti:
 
"Bizim adımıza zorlu maç olacağı muhakkaktı. Kadıköy deplasmanı zaten zordur. Penaltıyla beraber geriye düştükten sonra hemen ardından bireysel hatayla skor bir anda 2-0, 3-0'a gelince maç bitmiş gibi oldu. İkinci yarıya iyi başladık ama Kadıköy'de böyle skorlarda maçı çevirmek zordur. Oyuna sertlik katmamız gerekirdi. İki takım arasındaki kalite farkını ancak biz biraz daha reaksiyon ve sertlikle kapatabilirdik ve ilk yarı bunu çok yapamadık. Skor olarak ilk yarıda maç bitmiş oldu."
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.