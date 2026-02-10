09 Şubat
Fenerbahçe-Gençlerbirliği
3-1
09 Şubat
Kayserispor-Kocaelispor
1-2
09 Şubat
Gaziantep FK-Kasımpaşa
2-1
09 Şubat
Sakaryaspor-Erzurumspor
0-1
09 Şubat
Villarreal-Espanyol
4-1
09 Şubat
Atalanta-Cremonese
2-1
09 Şubat
Roma-Cagliari
2-0
09 Şubat
Famalicao-AVS
3-1
09 Şubat
FC Porto-Sporting CP
1-1
09 Şubat
Sheffield United-Middlesbrough
1-2

Semih Kılıçsoy'lu Cagliari, Zeki Çelik'li Roma'ya karşı kaybetti.

İtalya Ligi'nde 24. haftada iki temsilcimizin forma giydiği maçta, Roma evinde Cagliari'yi 2-0 mağlup etti.

calendar 10 Şubat 2026 00:51
Haber: Sporx.com
İtalya Ligi'nde 24. haftada Roma, kendi sahasında Cagliari'yi 2-0 mağlup etti.

Roma puanını 46'ya yükseltirken, Cagliari 28 puanda kaldı.

Roma'ya galibiyeti 25. ve 65. dakikalarda attığı iki golle Malen getirdi. İkinci golün asistini millî futbolcu Zeki Çelik yaptı.

Cagliari forması giyen Semih Kılıçsoy 73 dakika sahada kalırken, Zeki Çelik 90 dakika forma giydi.

Roma, haftaya deplasmanda Napoli'yle karşılaşacak; Cagliari ise sahasında Lecce'yi konuk edecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
