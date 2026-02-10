İtalya Ligi'nde 24. haftada Roma, kendi sahasında Cagliari'yi 2-0 mağlup etti.



Roma puanını 46'ya yükseltirken, Cagliari 28 puanda kaldı.



Roma'ya galibiyeti 25. ve 65. dakikalarda attığı iki golle Malen getirdi. İkinci golün asistini millî futbolcu Zeki Çelik yaptı.



Cagliari forması giyen Semih Kılıçsoy 73 dakika sahada kalırken, Zeki Çelik 90 dakika forma giydi.



Roma, haftaya deplasmanda Napoli'yle karşılaşacak; Cagliari ise sahasında Lecce'yi konuk edecek.



