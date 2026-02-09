09 Şubat
Fenerbahçe-Gençlerbirliği
3-1
09 Şubat
Kayserispor-Kocaelispor
1-2
09 Şubat
Gaziantep FK-Kasımpaşa
2-1
09 Şubat
Sakaryaspor-Erzurumspor
0-1
09 Şubat
Villarreal-Espanyol
0-026'
09 Şubat
Atalanta-Cremonese
2-1
09 Şubat
Roma-Cagliari
1-042'
09 Şubat
Famalicao-AVS
3-183'
09 Şubat
FC Porto-Sporting CP
23:45
09 Şubat
Sheffield United-Middlesbrough
0-127'

Oğulcan Ülgün: "Ceza almak istemiyorum"

Gençlerbirliği forması giyen Oğulcan Ülgün, Fenerbahçe maçının ardından konuştu.

calendar 09 Şubat 2026 22:39 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2026 22:40
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Oğulcan Ülgün: 'Ceza almak istemiyorum'
Gençlerbirliği forması giyen Oğulcan Ülgün, Fenerbahçe maçının ardından konuştu.

Oğulcan Ülgün, "Mert Müldür, Ümit Milli Takım'dan arkadaşım. Ofsaytı o bozuyor sanırım. Orada gol atmak bize yakışmazdı. Ona ve Fenerbahçe'ye saygı duyuyorum. Keşke bizim gösterdiğimiz karakteri... Neyse, konuşmak doğru olmaz. Ceza almak istemiyorum." dedi.

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe ile Gençlerbirliği'nin karşı karşıya geldiği maçta bir fair-play örneği yaşandı.

Gençlerbirliği'nden Oğulcan Ülgün, 41. dakikada gelen pas sonrası kaleciyle karşı karşıya kalacağı pozisyonda rakibi Mert Müldür'ün yerde kaldığını gördü ve kaleye gitmedi.

Fenerbahçeli tribünler, bu hareketinin ardından Oğulcan'ı alkışladı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
