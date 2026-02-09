09 Şubat
Fenerbahçe-Gençlerbirliği
3-181'
09 Şubat
Kayserispor-Kocaelispor
1-2
09 Şubat
Gaziantep FK-Kasımpaşa
2-179'
09 Şubat
Sakaryaspor-Erzurumspor
0-184'
09 Şubat
Villarreal-Espanyol
23:00
09 Şubat
Atalanta-Cremonese
2-056'
09 Şubat
Roma-Cagliari
22:45
09 Şubat
Famalicao-AVS
21:45
09 Şubat
FC Porto-Sporting CP
23:45
09 Şubat
Sheffield United-Middlesbrough
23:01

Vezenkov EuroLeague'de ocak ayının MVP'si seçildi

Olympiacos'un Bulgar yıldızı Sasha Vezenkov, ocak ayında sergilediği etkileyici performansla EuroLeague'de ayın en değerli oyuncusu oldu.

09 Şubat 2026 21:00
Haber: AA, Fotoğraf: euroleague.net
Vezenkov EuroLeague'de ocak ayının MVP'si seçildi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

EuroLeague'de ocak ayının en değerli oyuncusu (MVP), Olimpiakos'un forveti Sasha Vezenkov oldu.
 
Organizasyondan yapılan açıklamada, "Olympiacos Piraeus'un forvet oyuncusu, kırmızıları 6-1'lik bir galibiyet serisine taşıyarak ve ligin bu sezon gördüğü en eksiksiz, verimli ve baskın oyunlardan birini sergileyerek, EuroLeague Basketbol Ocak Ayı MVP'si seçildi." ifadeleri kullanıldı.
 
Kariyerinde Aris, Barcelona ve Sacramento Kings formaları giyen 30 yaşındaki Bulgar basketbolcu, ocak ayında Avrupa Ligi'nde 23,6 sayı ve 6,7 ribaunt ortalaması yakaladı.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
