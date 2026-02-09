Domenico Tedesco'dan Kante açıklaması

Maçtan hemen önce sarı-lacivertlilerin teknik patronu Tedesco açıklamalarda bulundu.

Deneyimli teknik adam kendisine gelen "Fenerbahçe'nin bugün orta sahasında Kante, Guendouzi ve Asensio oynuyor. Hem bu maçta hem de gelecek maçlarda hem Fenerbahçe camiası hem kendisi nasıl bir performans beklemeli?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Öncelikle takıma galip gelmesi için yardım etmelerini bekliyorum. Günün sonunda sonuç önemli. Orta saha tabii ki çok önemli oyunu kontrol etmek için. Topu tekrar kazanmak için çok önemli."

Gençlerbirliği'nin zorlu bir rakip olduğundan bahseden Tedesco, "Gençlerbirliği'nin son 11 maçında 1 mağlubiyetleri var. Zorlu olacak. Benim takımımdan beklediğim, kazanmak için her şeyi yapmaları." ifadelerini kullandı.