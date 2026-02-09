09 Şubat
Fenerbahçe-Gençlerbirliği
0-01'
09 Şubat
Kayserispor-Kocaelispor
1-2
09 Şubat
Gaziantep FK-Kasımpaşa
0-01'
09 Şubat
Sakaryaspor-Erzurumspor
0-02'
09 Şubat
Villarreal-Espanyol
23:00
09 Şubat
Atalanta-Cremonese
20:30
09 Şubat
Roma-Cagliari
22:45
09 Şubat
Famalicao-AVS
21:45
09 Şubat
FC Porto-Sporting CP
23:45
09 Şubat
Sheffield United-Middlesbrough
23:01

Domenico Tedesco'dan Kante açıklaması

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Gençlerbirliği maçı öncesi konuştu.

calendar 09 Şubat 2026 19:27 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2026 19:31
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Domenico Tedesco'dan Kante açıklaması
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe, Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Gençlerbirliği'yle karşılaşacak.
 
Maçtan hemen önce sarı-lacivertlilerin teknik patronu Tedesco açıklamalarda bulundu.
 
Deneyimli teknik adam kendisine gelen "Fenerbahçe'nin bugün orta sahasında Kante, Guendouzi ve Asensio oynuyor. Hem bu maçta hem de gelecek maçlarda hem Fenerbahçe camiası hem kendisi nasıl bir performans beklemeli?" sorusuna şöyle yanıt verdi:
 
"Öncelikle takıma galip gelmesi için yardım etmelerini bekliyorum. Günün sonunda sonuç önemli. Orta saha tabii ki çok önemli oyunu kontrol etmek için. Topu tekrar kazanmak için çok önemli."
 
Gençlerbirliği'nin zorlu bir rakip olduğundan bahseden Tedesco, "Gençlerbirliği'nin son 11 maçında 1 mağlubiyetleri var. Zorlu olacak. Benim takımımdan beklediğim, kazanmak için her şeyi yapmaları." ifadelerini kullandı.
 
N'GOLO KANTE
 
Kante'yi gayet odaklanmış gördüğünü ifade eden Tedesco,  "Çok açık birisi. Odağı çok yüksek. Hem dün hem de bugün kendisini çok odaklanmış gördüm. En büyük güçlerinden birisi. İki antrenman yapma imkanımız oldu kendisiyle. İlk izlenimlerimiz çok iyi. Çok iyi birisi. Onun takımda olmasından mutluyuz." diyerek sözlerini noktaladı.
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
9 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.