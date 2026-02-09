09 Şubat
Fenerbahçe-Gençlerbirliği
20:00
09 Şubat
Kayserispor-Kocaelispor
1-2
09 Şubat
Gaziantep FK-Kasımpaşa
20:00
09 Şubat
Sakaryaspor-Erzurumspor
20:00
09 Şubat
Villarreal-Espanyol
23:00
09 Şubat
Atalanta-Cremonese
20:30
09 Şubat
Roma-Cagliari
22:45
09 Şubat
Famalicao-AVS
21:45
09 Şubat
FC Porto-Sporting CP
23:45
09 Şubat
Sheffield United-Middlesbrough
23:01

Leroy Sane: "Böylesi hiçbir yerde yok"

Galatasaray, Victor Osimhen'in ardından Leroy Sane için hazırlanan özel kutuyu da satışa sundu. Sane'den de bir mesaj geldi.

calendar 09 Şubat 2026 19:22 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2026 19:42
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Leroy Sane: 'Böylesi hiçbir yerde yok'
Galatasaray Kulübü, Alman futbolcu Leroy Sane için özel olarak üretilen tasarım formanın GS Store mağazalarında satışa çıkarıldığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüp, kariyerinde İngiltere'nin Manchester City ve Almanya'nın Bayern Münih takımlarında forma giyen yıldız futbolcu adına özel olarak hazırlanan bir ürün paketinin taraftarların beğenisine sunulduğunu açıkladı.

Sane adına hazırlanan ve GS Store mağazalarında satışa sunulan özel kutu, yetişkinler için 4 bin 999 lira 99, çocuklar için 3 bin 999 lira 99 kuruştan satılacak.

LEROY SANE'NİN MESAJI

Hazırlanan özel kutuyla satışa çıkarılan beyaz 10 numaralı uzun kollu formanın önünde, 5 yıldızlı Galatasaray logosu ve Leroy Sane'nin imzası yer aldı.

Kutuda ayrıca, Leroy Sane'nin sarı-kırmızılı taraftarlar için kaleme aldığı imzalı mesaj da bulunuyor.

Mesajda, Alman yıldızın, "Dünyanın en büyük takımlarında oynadım. En büyük yıldızlarla aynı takımda yer aldım. Büyük finaller, büyük maçlar kazandım. Galatasaray'daki heyecanı, Galatasaraylılardaki tutkuyu hiçbir yerde yaşamadım. Futbola başladığım ilk günkü hırsla ve sizin benzersiz desteğinizle hedef Galatasaray'ı Avrupa'nın zirvesine taşımak. Siz yanımızda olduktan sonra imkansız yok." ifadelerine yer verildi.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray'da bu sezon 28 maçta süre bulan Leroy Sane, 6 gol attı ve 7 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
9 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
