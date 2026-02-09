Oğulcan Ülgün'den Kadıköy'de alkış alan hareket!

Fenerbahçe ile Gençlerbirliği'nin karşı karşıya geldiği maçta bir fair-play örneği yaşandı.
Gençlerbirliği'nden Oğulcan Ülgün, 41. dakikada gelen pas sonrası kaleciyle karşı karşıya kalacağı pozisyonda rakibi Mert Müldür'ün yerde kaldığını gördü ve kaleye gitmedi.
Fenerbahçeli tribünler, bu hareketinin ardından Oğulcan'ı alkışladı.
👏Oğulcan Ülgün, Mert Müldür'ün yerde kaldığını gördü ve rakip kaleye gitmedi. pic.twitter.com/dpA9Oglr2x
