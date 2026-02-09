09 Şubat
Fenerbahçe-Gençlerbirliği
3-180'
09 Şubat
Kayserispor-Kocaelispor
1-2
09 Şubat
Gaziantep FK-Kasımpaşa
2-178'
09 Şubat
Sakaryaspor-Erzurumspor
0-183'
09 Şubat
Villarreal-Espanyol
23:00
09 Şubat
Atalanta-Cremonese
2-056'
09 Şubat
Roma-Cagliari
22:45
09 Şubat
Famalicao-AVS
21:45
09 Şubat
FC Porto-Sporting CP
23:45
09 Şubat
Sheffield United-Middlesbrough
23:01

Oğulcan Ülgün'den Kadıköy'de alkış alan hareket!

Oğulcan Ülgün, Fenerbahçe maçında Mert Müldür'ün sakatlandığını gördü ve kaleye gitmedi. Oğulcan'ın bu hareketi Kadıköy'de büyük alkış aldı.

calendar 09 Şubat 2026 20:44 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2026 20:58
Haber: Sporx.com
Oğulcan Ülgün'den Kadıköy'de alkış alan hareket!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Fenerbahçe ile Gençlerbirliği'nin karşı karşıya geldiği maçta bir fair-play örneği yaşandı.

Gençlerbirliği'nden Oğulcan Ülgün, 41. dakikada gelen pas sonrası kaleciyle karşı karşıya kalacağı pozisyonda rakibi Mert Müldür'ün yerde kaldığını gördü ve kaleye gitmedi.

Fenerbahçeli tribünler, bu hareketinin ardından Oğulcan'ı alkışladı.



SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.