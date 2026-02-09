Fenerbahçe ilk yarıda hesabı kapattı! Yenilmezlik serisini sürdürdü

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe sahasında Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup ederek ligdeki yenilmezlik serisini 21 maça çıkardı.

Chobani Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 16. dakikada penaltıdan Anderson Talisca ve 27. ile 33. dakikalarda Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Konuk ekibin tek golü 55. dakikada Sekou Koita'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe 49 puana ulaşarak 52 puanlı lider Galatasaray'ı takibini sürdürdü. Gençlerbirliği ise 22 puanda kalarak haftayı 11. sırada tamamladı.

Ligin sonraki maçında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Gençlerbirliği ise Rizespor'u konuk edecek.

FENERBAHÇE'NİN KADROSU

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Gençlerbirliği'ni ağırladıkları maçta yeni transfer N'Golo Kante'ye süre verdi.

Sarı-lacivertli futbol takımı, Chobani Stadı'ndaki müsabakaya Ederson, Semedo, Çağlar, Oosterwolde, Mert, Kante, Guendouzi, Nene, Asensio, Kerem, Talisca 11'i ile çıktı.

Fenerbahçe'nin yedek kulübesinde Tarık Çetin, Mert Günok, İsmail Yüksek, Fred, Yiğit Efe Demir, Anthony Musaba, Sidiki Cherif, Kamil Efe Üregen ve Oğuz Aydın yer aldı.

Teknik direktör Tedesco, Türkiye Kupası'nın 4. haftasında 1. lig ekibi ekibi Erzurumspor FK'yi 3-1 mağlup ettikleri maçın 11'inde 8 değişikliğe gitti. İtalyan çalıştırıcı, savunmada Jayden Oosterwolde, Mert Müldür ve Nelson Semedo, orta saha da N'Golo Kante ile Matteo Guendouzi, ileri hatta ise Marco Asensio ve Anderson Talisca'yı sahaya sürdü.

GENÇLERBİRLİĞİ'NİN KADROSU

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, Fenerbahçe'ye karşı Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Thalisson, Oğulcan, Dele-Bashiru, Göktan, Tongya, Metehan, Koita 11'i ile çıktı.

FENERBAHÇE ÖNE GEÇTİ

Maçın 17. dakikasında penaltıda topun başına geçen Talisca sol ayağıyla alt köşeye doğru vuruşunu yaparak kaleci Velho ile topu farklı köşelere yollayıp takımını öne geçirdi.

FENERBAHÇE'DE KEREM DUBLE YAPTI

Sarı-laciverliler 27. dakikada Kerem Aktürkoülu ile farkı ikiye çıkardı. Kante'den pası alan Asensio rakip yarı alanın ortalarında kontrol ettiği meşin yuvarlağı, topuk pasıyla savunma arkasına koşan Kerem'e yolladı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Kerem sol ayağıyla topu sağ köşeye yolladı ve fileleri havalandırdı.

Karşılaşmanının 33. dakikasında orta alan gelen Talisca topla buluştu ve sol kanatta bindirme yapan Mert'e pasını yolladı. Mert, penaltı noktasının solun koşu yapan Kerem'e pasını çıkardı. Kerem'in yerden gelişine yaptığı vuruşta top savunmada Zuzek'ten sekip ağlarla buluştu.

GENÇLERBİRLİĞİ'NİN GOLÜ Gençlerbirliği 55. dakikada farkı ikiye indirdi. Göktan'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ön direğe inen topu Metehan kafayla kale alanına çevirdi. Ederson'un uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Koita'nın yakın köşeye vuruşunda Gençlerbirliği maçtaki tek golünü buldu.

FENERBAHÇE KAZANDI

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni sahasında 3-1 mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI) 15. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Asensio'nun pasında sağdan ceza sahasına giren Talisca'nın vuruşunda top Zuzek'e çarpıp dışarı çıkarken VAR uyarısı sonrasında hakem Ali Şansalan pozisyonu yeniden izledi. Şansalan, Zuzek'in elle oynadığına hükmederek penaltı noktasını gösterdi. 16. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına Anderson Talisca geçti. Brezilyalı futbolcu meşin yuvarlağı ve kaleciyi farklı köşelere göndererek takımını öne geçirdi: 1-0. 27. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Orta sahada topla buluşan Asensio'nun bekletmeden verdiği topuk pasında savunmanın arkasına sarkan Kerem Aktürkoğlu, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Milli oyuncu düzgün bir vuruşla topu kalecinin solundan ağlara yolladı: 2-0. 33. dakikada Fenerbahçe bir gol daha buldu. Talisca'nın pasında soldan atağa katılan Mert Müldür ceza sahası içine girip penaltı noktasına üzerindeki Kerem Aktürkoğlu'na pasını aktardı. Kerem'in bekletmeden vuruşunda top ağlarla buluştu: 3-0. Fenerbahçe, maçın ilk yarısını 3-0 önde tamamladı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



52. dakikada Semedo'nun sağdan ortasında Gençlerbirliği savunmasının uzaklaştırmak istediği top ceza sahası içi sağ çaprazındaki Talisca'da kaldı. Bu futbolcunun düzeltip vuruşunda kaleci Velho topu kontrol etti.

55. dakikada Gençlerbirliği golü buldu. Sağdan kazanılan korner atışında Göktan Gürpüz ön direğe ortaladı. Metehan'ın kafayla çevirdiği topu kaleci Ederson tokatladı ancak top Koita'nın önünde kaldı. Bu futbolcu yakın mesafeden meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-1.

77. dakikada sol kanatta topla buluşan Musaba'nın ortasında savunmanın müdahale ettiği top ceza sahası dışı sağ çaprasındaki Asensio'da kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda top direkten dönerek oyun alanına geri döndü.

84. dakikada Fred'in pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan İsmail Yüksek'in bekletmeden vuruşunda kaleci Velho uzanarak topa sahip oldu.

89. dakikada ceza sahası dışında kazanılan serbest vuruşta topun başına Fred geçti. Bu futbolcunun uzaktan sert şutunda kaleci Velho son anda topu tokatlayarak tehlikeyi önledi.

Fenerbahçe, müsabakadan 3-1'lik galibiyetle ayrılarak 3 puana uzandı.