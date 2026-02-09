09 Şubat
Fenerbahçe-Gençlerbirliği
3-1
09 Şubat
Kayserispor-Kocaelispor
1-2
09 Şubat
Gaziantep FK-Kasımpaşa
2-1
09 Şubat
Sakaryaspor-Erzurumspor
0-1
09 Şubat
Villarreal-Espanyol
0-023'
09 Şubat
Atalanta-Cremonese
2-1
09 Şubat
Roma-Cagliari
1-040'
09 Şubat
Famalicao-AVS
3-181'
09 Şubat
FC Porto-Sporting CP
23:45
09 Şubat
Sheffield United-Middlesbrough
0-124'

Atalanta ilk yarıda bulduğu 2 golle kazandı

İtalya Ligi'nde 24. haftada Atalanta, Cremonese'yi sahasında 2-1 mağlup etti.

calendar 09 Şubat 2026 22:52 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2026 22:54
Haber: Sporx.com
Atalanta ilk yarıda bulduğu 2 golle kazandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

İtalya Ligi'nde 24. hafta maçında sahasında Cremonese'yi ağırlayan Atalanta karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Atalanta'ya galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Krstovic, 25. dakikada ise Zappacosta kaydetti. Cremonese'nin tek golünü ise 90+4 de Thorsby kaydetti.

Ligde Avrupa potası için mücadele eden Atalanta puanını 39'a yükseltirken, Cremonese 23 puanda kaldı.

Atalanta, gelecek hafta deplasmanda Lazio ile karşılaşacak. Cremonese ise sahasında Genoa'yı konuk edecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.