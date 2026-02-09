İtalya Ligi'nde 24. hafta maçında sahasında Cremonese'yi ağırlayan Atalanta karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.
Atalanta'ya galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Krstovic, 25. dakikada ise Zappacosta kaydetti. Cremonese'nin tek golünü ise 90+4 de Thorsby kaydetti.
Ligde Avrupa potası için mücadele eden Atalanta puanını 39'a yükseltirken, Cremonese 23 puanda kaldı.
Atalanta, gelecek hafta deplasmanda Lazio ile karşılaşacak. Cremonese ise sahasında Genoa'yı konuk edecek.
