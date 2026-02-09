09 Şubat
2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda temsilcilerimizin durumu

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi kayakla atlamada temsil eden Fatih Arda İpcioğlu ve Muhammed Ali Bedir, erkekler normal tepe ilk turunda elendi.

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi kayakla atlamada temsil eden Fatih Arda İpcioğlu ve Muhammed Ali Bedir, erkekler normal tepe ilk turunda elendi.

İtalya'daki oyunların 3. gününde kayakla atlama erkekler normal tepe ilk tur müsabakaları, Predazzo Kayakla Atlama Stadı'nda yapıldı.

Üçüncü kez olimpiyatlara katılan Fatih Arda İpcioğlu, ilk turda 98 metrelik atlayışıyla 111,1 puan alarak 44'üncü sırayı elde etti.

Kariyerindeki ilk olimpiyat tecrübesini yaşayan Muhammed Ali Bedir ise ilk turda 87 metre mesafeye giderek 93,1 puan topladı.

İlk 30'a giremeyen milli kayakçılar, final turuna kalamadı.

Fatih Arda İpcioğlu ve Muhammed Ali Bedir, 14 Şubat Cumartesi günü erkekler büyük tepe yarışlarında mücadele edecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
