09 Şubat
Fenerbahçe-Gençlerbirliği
3-1
09 Şubat
Kayserispor-Kocaelispor
1-2
09 Şubat
Gaziantep FK-Kasımpaşa
2-1
09 Şubat
Sakaryaspor-Erzurumspor
0-1
09 Şubat
Villarreal-Espanyol
4-1
09 Şubat
Atalanta-Cremonese
2-1
09 Şubat
Roma-Cagliari
2-0
09 Şubat
Famalicao-AVS
3-1
09 Şubat
FC Porto-Sporting CP
1-1
09 Şubat
Sheffield United-Middlesbrough
1-2

Alperen Şengün: "Türkiye'ye güzel haberler vermek beni mutlu ediyor"

NBA ekibi Houston Rockets'ta forma giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, üst üste ikinci kez NBA All-Star'a seçilmenin Türkiye adına büyük anlam taşıdığını söyledi.

10 Şubat 2026 00:44
Haber: AA
Alperen Şengün: 'Türkiye'ye güzel haberler vermek beni mutlu ediyor'
NBA takımlarından Houston Rockets'ta forma giyen Alperen Şengün, Türkiye'ye güzel haberler vermekten mutluluk duyduğunu söyledi.
 
Houston Rockets Antreman Merkezi'nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Alperen Şengün, üst üste ikinci kez NBA All-Star'a seçilmesinin Türkiye için çok şey ifade ettiğini belirtti.
 
Alperen Şengün, "Son dönemde Türkiye'de depremler oldu, çok kötü şeyler yaşandı. Bu yüzden onlara her zaman güzel haberler vermekten mutluluk duyuyorum." ifadelerini kullandı.
 
Ülkesiyle gurur duyduğunu vurgulayan milli basketbolcu, "Türkiye adını sırtımda taşımaktan gurur duyuyorum. Ve bu çok güzel, dostum." şeklinde konuştu.
 
Bu sezon NBA'de forma giydiği 44 maçta 20,8 sayı, 9,4 ribaunt ve 6,3 asist ortalamalarıyla oynayan 23 yaşındaki basketbolcu, üst üste ikinci kez NBA All-Star'a seçildi.
 
Bu yıl 13-15 Şubat tarihlerinde, Los Angeles Clippers'ın evi Intuit Home'daki All-Star organizasyonu, yeni formatla düzenlenecek.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
