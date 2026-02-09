09 Şubat
Fenerbahçe-Gençlerbirliği
3-1
09 Şubat
Kayserispor-Kocaelispor
1-2
09 Şubat
Gaziantep FK-Kasımpaşa
2-1
09 Şubat
Sakaryaspor-Erzurumspor
0-1
09 Şubat
Villarreal-Espanyol
4-1
09 Şubat
Atalanta-Cremonese
2-1
09 Şubat
Roma-Cagliari
2-0
09 Şubat
Famalicao-AVS
3-1
09 Şubat
FC Porto-Sporting CP
1-1
09 Şubat
Sheffield United-Middlesbrough
1-2

Jutta Leerdam olimpiyat rekoru kırdı!

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın sürat pateni kadınlar bin metre mücadelesi gerçekleştirildi. Altın madalyayı Hollandalı Jutta Leerdam kazandı.

calendar 09 Şubat 2026 23:32 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2026 23:50
Haber: AA, Fotoğraf: AA
2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın sürat pateni kadınlar bin metre kategorisinde Hollandalı Jutta Leerdam, altın madalya elde etti.

İtalya'da düzenlenen organizasyonun üçüncü gününde sürat pateni kadınlar bin metre müsabakaları, Milano Sürat Pateni Stadı'nda yapıldı.

Jutta Leerdam, bir dakika 12.31 saniyelik derecesiyle olimpiyat rekoru kırarak altın madalya kazandı.

Bir diğer Hollandalı sporcu Femke Kok, 0.28 saniye farkla gümüş, Japon Miho Takagi ise liderin 1.64 saniye gerisinde bronz madalya aldı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
