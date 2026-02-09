Gençlerbirliği'nden hakem tepkisi

Gençlerbirliği Basın Sözcüsü Mehmet Şanal, Fenerbahçe ile oynadıkları maçın ardından HT Spor'da açıklamalarda bulundu.



Şanal, hakem Ali Şansalan'ın maçtaki kararlarına tepki gösterdi.



Mehmet Şanal, "Fenerbahçe karşılaşmamızdaki hakem hataları artık tahammül sınırlarımızı aştı. Lehimize verilmesi gereken penaltı pozisyonu vardı, VAR'a çağrılmadı. Maç boyunca hakem hatalarının müsabakanın dengesini bozduğunu düşünüyorum. Keza sadece penaltı pozisyonu da değil, Fenerbahçe lehine gösterilmeyen kartlar futbolcularımızın direncini kırdı. Emeğimiz ve alın terimiz maalesef boşa çıkıyor." dedi.



Şanal, ayrıca, "Bu tür hakem hatalarının olmamasını istiyoruz. Adalet istiyoruz. Sahada eşitlik istiyoruz. Karar mekanizmalarında cesaret ve sorumluluk bekliyoruz. Gençlerbirliği olarak yaşananların takipçisi olacağımızı kamuoyu ile paylaşmak istiyorum." sözlerini sarf etti.



