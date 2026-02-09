09 Şubat
Fenerbahçe-Gençlerbirliği
3-1
09 Şubat
Kayserispor-Kocaelispor
1-2
09 Şubat
Gaziantep FK-Kasımpaşa
2-1
09 Şubat
Sakaryaspor-Erzurumspor
0-1
09 Şubat
Villarreal-Espanyol
4-1
09 Şubat
Atalanta-Cremonese
2-1
09 Şubat
Roma-Cagliari
2-0
09 Şubat
Famalicao-AVS
3-1
09 Şubat
FC Porto-Sporting CP
1-1
09 Şubat
Sheffield United-Middlesbrough
1-2

Gençlerbirliği'nden hakem tepkisi

Gençlerbirliği Basın Sözcüsü Mehmet Şanal, Fenerbahçe ile oynadıkları maçta hakem Ali Şansalan'ın kararlarına tepki gösterdi.

calendar 09 Şubat 2026 23:32 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2026 23:33
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Gençlerbirliği Basın Sözcüsü Mehmet Şanal, Fenerbahçe ile oynadıkları maçın ardından HT Spor'da açıklamalarda bulundu.

Şanal, hakem Ali Şansalan'ın maçtaki kararlarına tepki gösterdi.

Mehmet Şanal, "Fenerbahçe karşılaşmamızdaki hakem hataları artık tahammül sınırlarımızı aştı. Lehimize verilmesi gereken penaltı pozisyonu vardı, VAR'a çağrılmadı. Maç boyunca hakem hatalarının müsabakanın dengesini bozduğunu düşünüyorum. Keza sadece penaltı pozisyonu da değil, Fenerbahçe lehine gösterilmeyen kartlar futbolcularımızın direncini kırdı. Emeğimiz ve alın terimiz maalesef boşa çıkıyor." dedi.

Şanal, ayrıca, "Bu tür hakem hatalarının olmamasını istiyoruz. Adalet istiyoruz. Sahada eşitlik istiyoruz. Karar mekanizmalarında cesaret ve sorumluluk bekliyoruz. Gençlerbirliği olarak yaşananların takipçisi olacağımızı kamuoyu ile paylaşmak istiyorum." sözlerini sarf etti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
