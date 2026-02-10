Cagliari'den açıklama: 'Semih Kılıçsoy'u almamak delilik olur'

"çılgınlık yapmış olacaklarını" söyledi. Angelozzi, "Değeri 40 milyon euroya kadar çıkabilir" dedi. Cagliari sportif direktörü Guido Angelozzi, Beşiktaş 'tan Semih Kılıçsoy'u nasıl bir fırsat transferiyle kadrolarına kattıklarını anlattı ve oyuncuyu satın almamaları halindesöyledi. Angelozzi,dedi.

Milli golcü Semih Kılıçsoy, yaz aylarında 1 milyon euro kiralama bedeli ve 12 milyon euroluk satın alma opsiyonu ile transfer edildi. Anlaşmada ayrıca 2 milyon euro bonus maddesi bulunurken, Beşiktaş'ın oyuncunun ilerideki satışından yüzde 10 pay alma hakkı da yer alıyor.

"O çok büyük bir yetenek ve Avrupa genelinde birçok kulüp onu takip ediyor," diyen Angelozzi, Sky Sport Italia'ya açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz hafta Cagliari'nin, daha ucuza mal etmek için satın alma opsiyonunu erken kullanmak istediği, ancak Beşiktaş'ın sözleşme şartlarını değiştirmeyi reddettiği yönünde haberler çıkmıştı.

Bu durum, Serie A ekibinin 12 milyon euroluk opsiyonu kullanacağını açıkça ortaya koyuyor.

"Nasıl satın almayalım? Almazsak delilik olur," diye konuştu Angelozzi.

Türkiye A Milli Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella da şu sıralar İtalya'da bulunuyor ve Serie A'da forma giyen bazı milli oyuncuları ziyaret ediyor. Bu isimler arasında Semih Kılıçsoy da yer alıyor.

"Genç ve olağanüstü bir oyuncu. Çok etkileyici goller attı. Montella bizi ziyaret etti ve onun çok ilginç bir oyuncu olduğunu söyledi," ifadelerini kullanan Angelozzi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu şekilde devam ederse değeri 40 milyon euroya ulaşabilir."

Peki Cagliari, henüz 20 yaşındayken kadrosuna kattığı bu genç yeteneği nasıl herkesten önce fark edip transfer etmeyi başardı?

"Menajer Federico Pastorello, oyuncuyu başkanımıza önerdi. Bunun üzerine takibe başladık, Türkiye'ye bir scout gönderdik ve ardından Montella'nın yardımcı antrenörüyle konuştuk. O da oyuncu hakkında çok olumlu şeyler söyledi."