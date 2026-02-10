09 Şubat
Fenerbahçe-Gençlerbirliği
3-1
09 Şubat
Kayserispor-Kocaelispor
1-2
09 Şubat
Gaziantep FK-Kasımpaşa
2-1
09 Şubat
Sakaryaspor-Erzurumspor
0-1
09 Şubat
Villarreal-Espanyol
4-1
09 Şubat
Atalanta-Cremonese
2-1
09 Şubat
Roma-Cagliari
2-0
09 Şubat
Famalicao-AVS
3-1
09 Şubat
FC Porto-Sporting CP
1-1
09 Şubat
Sheffield United-Middlesbrough
1-2

Milli tenisçi Zeynep Dönmez, Katar Açık'a ilk turda veda etti

Milli teniscimiz Zeynep Sönmez, Katar Açık ilk turunda turnuvaya veda etti.

calendar 10 Şubat 2026 00:03
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Milli tenisçi Zeynep Dönmez, Katar Açık'a ilk turda veda etti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, WTA 1000 düzeyindeki kadınlar tenis turnuvası Katar Açık'ın ilk turunda elendi.

Başkent Doha'daki organizasyonun ilk turunda Zeynep, Yunan Maria Sakkari ile karşılaştı.

Dünya 85'incisi milli sporcu, sıralamanın 52. basamağındaki rakibi karşısında 6-1 ve 6-3'lük setlerle mağlup olarak turnuvaya veda etti.

 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.