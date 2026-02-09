09 Şubat
Burak Yılmaz: "Bir daha kimse beni öyle görmeyecek"

Kasımpaşa galibiyeti sonrası konuşan Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in 21. haftasında Gaziantep FK, sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti.
 
Maçın ardından Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz açıklamalarda bulundu. 
 
Samimi açıklamalarda bulunun Yılmaz, "Gördüğüm kırmızı kart sonrası ilk röportajımı veriyorum. Bir daha kimse beni kırmızı kart gördüğüm pozisyondaki gibi görmeyecek ama benim teknik direktörlük tarzım bu. Zaman zaman oyuncularıma karşı hoca, zaman zaman abi-kardeş, zaman zaman onlar gibi oyuncu oluyorum. Duygusal bağımız fazla. Ben böyle bir teknik direktörüm. Bunu değiştirmek istemiyorum. Tabii ki eksiklerim çok fazla. Allah izin verirse bunları gidermek istiyorum." ifadelerini kullandı.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
