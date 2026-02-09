Burak Yılmaz: 'Bir daha kimse beni öyle görmeyecek'

Süper Lig'in 21. haftasında Gaziantep FK, sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti.

Maçın ardından Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz açıklamalarda bulundu.

Samimi açıklamalarda bulunun Yılmaz, "Gördüğüm kırmızı kart sonrası ilk röportajımı veriyorum. Bir daha kimse beni kırmızı kart gördüğüm pozisyondaki gibi görmeyecek ama benim teknik direktörlük tarzım bu. Zaman zaman oyuncularıma karşı hoca, zaman zaman abi-kardeş, zaman zaman onlar gibi oyuncu oluyorum. Duygusal bağımız fazla. Ben böyle bir teknik direktörüm. Bunu değiştirmek istemiyorum. Tabii ki eksiklerim çok fazla. Allah izin verirse bunları gidermek istiyorum." ifadelerini kullandı.