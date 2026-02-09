09 Şubat
Fenerbahçe-Gençlerbirliği
20:00
09 Şubat
Kayserispor-Kocaelispor
17:00
09 Şubat
Gaziantep FK-Kasımpaşa
20:00
09 Şubat
Sakaryaspor-Erzurumspor
20:00
09 Şubat
Villarreal-Espanyol
23:00
09 Şubat
Atalanta-Cremonese
20:30
09 Şubat
Roma-Cagliari
22:45
09 Şubat
Famalicao-AVS
21:45
09 Şubat
FC Porto-Sporting CP
23:45
09 Şubat
Sheffield United-Middlesbrough
23:01

Liderler haftayı kayıpsız geçti!

Avrupa'nın 5 büyük liginde liderler haftayı kayıpsız geçti.

calendar 09 Şubat 2026 14:40
Avrupa'nın 5 büyük futbol ülkesi İngiltere, İspanya, İtalya, Almanya ve Fransa'daki maçlara hafta sonu devam edildi.

Premier Lig'de Arsenal, LaLiga'da Barcelona, Serie A'da Inter, Bundesliga'da Bayern Münih, Ligue 1'de ise Paris Saint-Germain, puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

 ARSENAL ADIM ADIM

Lider Arsenal, sahasında Sunderland'i Martin Zubimendi ve Viktor Gyökeres'in iki golüyle 3-0 mağlup etti.

Ligin 25. haftasında 56 puana sahip Arsenal, liderliğini sürdürdürürken, Manchester City 50 ve Aston Villa 47 puanla Arsenal'ı izledi.

 BARCELONA RAHAT GEÇTİ

LaLiga'da lider Barcelona, sahasında Mallorca'yı Robert Lewandowski, Lamine Yamal, Marc Bernal'in golleriyle 3-0 yendi.

En yakın takipçisi Real Madrid, ikinci yarıda Alvaro Fernandez ve Kylian Mbappe'nin attığı gollerle Valencia deplasmanında 2-0 kazandı. Konuk takımda Arda Güler, 82 dakika görev aldı.

Atletico Madrid ise sahasında Real Betis'e 1-0 yenildi.

Ligde 23 hafta sonunda 58 puanı bulunan Barcelona, zirvede yer aldı. Real Madrid 57 ve Atletico Madrid 45 puanla Barcelona'yı takip etti.

 INTER SERİYİ 5 MAÇA ÇIKARDI

Serie A'nın zirvesindeki Inter, deplasmanda karşılaştığı Sassuolo'yu Yann Bisseck, Marcus Thuram, Lautaro Martinez, Manuel Akanji ve Luis Henrique'nin golleriyle 5-0 yenerek üst üste 5. galibiyetini aldı.

Ligin 24. haftasında Inter, 58 puanla zirvedeki yerini korudu. Bir maçı eksik Milan 50, Napoli 49, Juventus 46 puanla Inter'i izledi.

 LUIS DIAZ HAT-TRICK YAPTI, BAYERN FARKA KOŞTU

Bundesliga'da iki haftadır kazanamayan lider Bayern Münih, sahasında Hoffenheim'ı 5-1 mağlup etti. Luis Diaz'ın hat-trick yaptığı maçta Bavyera ekibinin diğer gollerini Harry Kane attı. Hoffenheim forması giyen Ozan Kabak, 90 dakika sahada kaldı.

Bayern Münih, 21 haftası geride kalan ligde 54 puanla liderliğini sürdürdü. Borussia Dortmund 48, Hoffenheim 42, Leipzig ve Stuttgart 39 puan topladı.

 PSG'DEN ART ARDA 7. GALİBİYET

Ligue 1'de PSG, sahasında ağırladığı Olimpik Marsilya'yı Ousmane Dembele (2), Facundo Medina (kendi kalesine), Khvicha Kvaratskhelia ve Kang-in Lee'nin golleriyle 5-0 yenerek galibiyet serisini 7 maça çıkardı.

Ligin 21. haftasında PSG, 51 puanla zirvedeki yerini korudu. Lens 49, Lyon 42 puanla PSG'nin ardından sıralandı.

GALATASARAY, ZORLU RİZE DEPLASMANINDA KAZANMAYI BİLDİ

Rizespor'a konuk olan Galatasaray, zorlu deplasmandan 3 puanı 3 gol ile almayı başardı.

Sarı-kırmızılı ekip bu sonuçla ezeli rakibi Fenerbahçe'nin önünde liderliğini sürdürüyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
