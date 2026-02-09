09 Şubat
Fenerbahçe-Gençlerbirliği
20:00
09 Şubat
Kayserispor-Kocaelispor
17:00
09 Şubat
Gaziantep FK-Kasımpaşa
20:00
09 Şubat
Sakaryaspor-Erzurumspor
20:00
09 Şubat
Villarreal-Espanyol
23:00
09 Şubat
Atalanta-Cremonese
20:30
09 Şubat
Roma-Cagliari
22:45
09 Şubat
Famalicao-AVS
21:45
09 Şubat
FC Porto-Sporting CP
23:45
09 Şubat
Sheffield United-Middlesbrough
23:01

Yaşar Sevim kabri başında anıldı

Türkiye Hentbol Federasyonu kurucusu vefatının seney-i devriyesine kabri başında anıldı

calendar 09 Şubat 2026 15:10
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Yaşar Sevim kabri başında anıldı
Türkiye Hentbol Federasyonunun kurucu başkanı Prof. Dr. Yaşar Sevim, vefatının 17. yılında mezarı başında anıldı.

Ankara Karşıyaka Mezarlığı'ndaki anma programına Yaşar Sevim'in ailesi, THF Başkan Vekili Kenan Gökmen ve Genel Sekreteri Murat Çelik ile hentbol camiasından isimler ve federasyon çalışanları katıldı.

Programda dualar edildi, Sevim'in kabrine karanfil bırakıldı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
