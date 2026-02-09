Golden State Warriors genel menajeri Mike Dunleavy Jr., tecrübeli forvet Draymond Green'in takas son tarihi öncesinde aktif olarak pazara çıkarıldığı yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanladı.



ESPN'den Anthony Slater'a konuşan Dunleavy,

"Onun ismi, takımların beni arayıp sorduğu konuşmalar dışında hiçbir görüşmede yer almadı. Bu da her yıl olan bir şey," dedi.



Dunleavy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Draymond'ın takas son tarihinden sonra Warriors'ta 'kaldığı' yönündeki söylemler fazlasıyla abartıldı. Açıkçası burada olmaması gibi bir ihtimal hiç yoktu, buna uzaktan yakından bile."



Bazı haberlerde, Draymond Green'in Milwaukee Bucks'ın yıldızı Giannis Antetokounmpo için oluşturulabilecek olası paketlerde yer aldığı öne sürülmüştü. Antetokounmpo'nun bu sezon 54 milyon doların üzerinde maaş alması ve Milwaukee'nin sakat Jimmy Butler'ı istememesi nedeniyle, Bucks'ın böyle bir senaryoda Green'in yaklaşık 26 milyon dolarlık maaşını, o dönem Warriors'ta bulunan Jonathan Kuminga ile birlikte değerlendirebileceği konuşulmuştu.



Ancak Milwaukee, Antetokounmpo'yu takas etmeme kararı alarak Yunan yıldızı en azından yaz dönemine kadar kadroda tutmayı tercih etti. Bu süreçte Warriors ise rotayı Atlanta'ya çevirerek, Kuminga ve Buddy Hield karşılığında Kristaps Porzingis'i kadrosuna kattı.



"Draymond kesinlikle takas için pazarlanmadı ya da görüşmelerde masaya konulmadı," diyen Dunleavy, "Bu yüzden ortaya çıkan bazı yorumlar yanıltıcı. Şu an hem onun hem de bizim için doğru noktadayız," ifadelerini kullandı.



35 yaşındaki Green, NBA'deki 14. sezonunu geçiriyor ve kariyerinin tamamını Warriors formasıyla oynadı. Bu sezon 26.6 dakika ortalamayla sahada kalan Green, 8.3 sayı, 5.7 ribaund ve 5.1 asist ortalamaları yakaladı. Bu rakamların tamamı, geçen sezonki istatistiklerinin gerisinde kaldı.



