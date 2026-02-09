09 Şubat
Fenerbahçe-Gençlerbirliği
20:00
09 Şubat
Kayserispor-Kocaelispor
17:00
09 Şubat
Gaziantep FK-Kasımpaşa
20:00
09 Şubat
Sakaryaspor-Erzurumspor
20:00
09 Şubat
Villarreal-Espanyol
23:00
09 Şubat
Atalanta-Cremonese
20:30
09 Şubat
Roma-Cagliari
22:45
09 Şubat
Famalicao-AVS
21:45
09 Şubat
FC Porto-Sporting CP
23:45
09 Şubat
Sheffield United-Middlesbrough
23:01

Eren Kalfa'dan altın madalya!

Trabzonspor sporcusu Eren Kalfa, Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

calendar 09 Şubat 2026 13:46
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Eren Kalfa'dan altın madalya!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trabzonspor Kulübü atıcılık branşı sporcusu Eren Kalfa, Bulgaristan'da düzenlenen U16–U18 Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda U18 Havalı Tabanca Erkek Takımı kategorisinde Avrupa rekoru kırarak altın madalya kazandı.

Trabzonspor Kulübü atıcılık branşı sporcusu Eren Kalfa, 3–9 Şubat tarihleri arasında Bulgaristan'ın Burgas kentinde düzenlenen U16–U18 Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda önemli bir başarıya imza attı. Milli sporcu, U18 Havalı Tabanca Erkek Takımı kategorisinde Avrupa rekoru kırarak altın madalya kazanırken, U18 Havalı Tabanca Trio Takımı kategorisinde ise Avrupa ikinciliği elde etti. Trabzonspor Kulübü, Avrupa Şampiyonası'nda elde ettiği derecelerle ülkemizi ve kulübünü başarıyla temsil eden sporcusu Eren Kalfa'yı, takım arkadaşlarını ve Milli Takım antrenörlerini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.