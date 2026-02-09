Eren Kalfa'dan altın madalya!

Trabzonspor Kulübü atıcılık branşı sporcusu Eren Kalfa, Bulgaristan'da düzenlenen U16–U18 Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda U18 Havalı Tabanca Erkek Takımı kategorisinde Avrupa rekoru kırarak altın madalya kazandı.



Trabzonspor Kulübü atıcılık branşı sporcusu Eren Kalfa, 3–9 Şubat tarihleri arasında Bulgaristan'ın Burgas kentinde düzenlenen U16–U18 Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda önemli bir başarıya imza attı. Milli sporcu, U18 Havalı Tabanca Erkek Takımı kategorisinde Avrupa rekoru kırarak altın madalya kazanırken, U18 Havalı Tabanca Trio Takımı kategorisinde ise Avrupa ikinciliği elde etti. Trabzonspor Kulübü, Avrupa Şampiyonası'nda elde ettiği derecelerle ülkemizi ve kulübünü başarıyla temsil eden sporcusu Eren Kalfa'yı, takım arkadaşlarını ve Milli Takım antrenörlerini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.



