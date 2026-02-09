09 Şubat
Fenerbahçe-Gençlerbirliği
20:00
09 Şubat
Kayserispor-Kocaelispor
0-057'
09 Şubat
Gaziantep FK-Kasımpaşa
20:00
09 Şubat
Sakaryaspor-Erzurumspor
20:00
09 Şubat
Villarreal-Espanyol
23:00
09 Şubat
Atalanta-Cremonese
20:30
09 Şubat
Roma-Cagliari
22:45
09 Şubat
Famalicao-AVS
21:45
09 Şubat
FC Porto-Sporting CP
23:45
09 Şubat
Sheffield United-Middlesbrough
23:01

Eric Chelle'den Osimhen ve Lookman için açıklama

Nijerya Milli Takımı Teknik Direktörü Eric Chelle, Afrika Uluslar Kupası'nda takımın iki önemli ismi Victor Osimhen ve Ademola Lookman'ın tartışmasıyla ilgili konuştu. Chelle, kendisinin olaya dahil olmadığını ve tarafların sorunu çözdüğünü söyledi.

09 Şubat 2026 17:46
Haber: Sporx.com dış haberler
Nijerya Milli Takımı Teknik Direktörü Eric Chelle, takımının iki önemli ismi Victor Osimhen ve Ademola Lookman ile ilgili konuştu.

Nijerya forması giyen Victor Osimhen ve Ademola Lookman, Afrika Uluslar Kupası son 16 turundaki Mozambik maçında saha içerisinde tartışma yaşamış ve daha sonra olay tatlıya bağlanmıştı.

TARTIŞMA İÇİN AÇIKLAMA

Chelle, iki yıldızın yaşadığı tartışmayla ilgili konuştu. 48 yaşındaki teknik adam, "Lookman ile Osimhen, sahada bir tartışma yaşadı. Sinirler gerildi ve küçük bir çatışma yaşandı ama bunlar, soyunma odası hayatının bir parçası. Maçın sonunda Victor hala gergindi; sakinleşmek için zamana ihtiyacı vardı. Sakinleştikten sonra tanıdığımız Victor'a geri döndü. Cezayir maçında oynayacağına hiç şüphemiz yoktu." dedi.

"BEN MÜDAHALE ETMEDİM"

Sözlerine devam eden Chelle, "Soyunma odasında olanlar orada kalır. Benim müdahale etmeme gerek bile kalmadı. Otele döndüklerinde kendi aralarında konuştular ve her şey bitti." diye konuştu.



İKİ YILDIZINA ÖVGÜ

İki yıldızıyla ilgili konuşan 48 yaşındaki teknik adam, Osimhen ile ilgili, "Osimhen bir makine. Antrenmanlarda bile gol atmazsa çıldırır. Her şeyi kazanmak istiyor." sözlerini sarf etti.

Chelle, Atalanta'tan Atletico Madrid'e giden Ademola Lookman ile ilgili, "O da aynı ama daha sakin. Birçok forvet gördüm ama onun iki ayağıyla şut atma şekli... Çok yüksek ve başarılı." dedi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Kocaelispor 21 6 7 8 16 21 25
9 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 21 2 10 9 16 41 16
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
