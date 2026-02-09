Manchester United'da saha dışı bir geri sayım! 490 günlük iddia sona erebilir

İngiltere Premier League ekiplerinden Manchester United'ın ligde yakaladığı 4 maçlık galibiyet serisi, saha içinin yanı sıra saha dışında gelişen ilginç bir olayla da futbolseverlerin dikkatini çekiyor.



Kırmızı Şeytanlar'ın Tottenham Hotspur karşısında aldığı galibiyet, bir Manchester United taraftarının yaklaşık 1,5 yıl önce ortaya attığı iddiayı yeniden gündeme taşıdı.



490 GÜNLÜK İDDİA



Manchester United taraftarı Frank Ilett, takımının ligde üst üste 5 maç kazanmasına kadar saçlarını kestirmeyeceğine dair verdiği sözle sosyal medyada gündem olmuştu. Aradan geçen 490 gün boyunca saçlarını kestirmeyen taraftar, United'ın yakaladığı son galibiyetlerle birlikte yeniden konuşulmaya başlandı.



Manchester United, ligde üst üste oynadığı son 4 maçtan galibiyetle ayrılırken, gözler şimdi deplasmanda oynanacak West Ham United karşılaşmasına çevrildi. Kırmızı Şeytanlar'ın bu mücadeleyi kazanması halinde, Frank Ilett'in uzun süredir devam eden iddiası da resmen sona erecek.



TARİHİ SERİYE BİR ADIM



Manchester United, Premier Lig'de en son 2022/23 sezonunda, 13 Kasım – 14 Ocak tarihleri arasında üst üste 5 galibiyet almayı başarmıştı. İngiliz devi, West Ham deplasmanında kazanması halinde hem bu seriyi tekrarlayacak hem de saha dışındaki ilginç hikâyeyi sonlandırmış olacak.



Manchester United, İngiltere Premier Lig'in 26. hafta maçında 10 Şubat Salı günü saat 23:15'te deplasmanda West Ham ile karşı karşıya gelecek.



