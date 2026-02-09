Washington Wizards genel menajeri Will Dawkins, yaptığı açıklamada yıldız forvet Anthony Davis'in bu sezon parkelere dönmesini beklediklerini, ancak net zaman çizelgesinin All-Star arası sırasında daha belirgin hale geleceğini söyledi.



Dawkins'in bu açıklamaları, The Athletic'in bir gün önce yayımladığı ve ismini açıklamadığı bir lig kaynağına dayandırdığı haberde, Wizards'ın sakatlığı nedeniyle 10 kez All-Star seçilen Davis'i sezonun geri kalanında sahaya sürmeyebileceği yönündeki iddiaların ardından geldi.



Washington, Davis'i 8 Ocak'tan bu yana şut atmayan elindeki parmak burkulmasıyla rehabilitasyon sürecinde bulunurken, Dallas Mavericks ile yapılan sekiz oyunculu büyük bir takasın merkez parçası olarak kadrosuna katmıştı. İlk açıklanan geri dönüş süresi yaklaşık altı hafta olarak belirtilmişti.



"Şu an için AD ile ilgili planımız, Dallas'a geri dönüp rehabilitasyonunu tamamlaması yönünde," diyen Dawkins, sözlerini şöyle sürdürdü:

"All-Star arasında bir kez daha doktor kontrolünden geçecek. Bu randevu, gelişiminin hangi noktada olduğunu görmemiz açısından bizim için çok önemli."



Wizards (14-37), pazar günü Miami Heat ile oynadığı maça Doğu Konferansı'nda sondan ikinci sırada girerken, gelecek sezon için çok daha rekabetçi bir kadro potansiyeline sahip olabileceği mesajını verdi.



Washington, ocak ayında Atlanta Hawks'tan dört kez All-Star seçilen Trae Young'ı da kadrosuna katmıştı. Buna rağmen takım, ikinci yılındaki forvet Alex Sarr ve çaylak guard Tre Johnson gibi genç çekirdeğinin büyük bölümünü korumayı başardı.



Dawkins ayrıca, diz burkulması nedeniyle sahalardan uzak kalan Trae Young'ın da All-Star arasında yeniden değerlendirileceğini açıkladı.



"Salonda çalışmalarını sürdürüyor," diyen Dawkins, "1'e 0 çalışmalarına başladı, ardından biraz daha 2'ye 2 tarzı aksiyonlara geçti. Genel olarak olumlu bir yönde ilerliyor," ifadelerini kullandı.



