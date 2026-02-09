09 Şubat
Fenerbahçe-Gençlerbirliği
20:00
09 Şubat
Kayserispor-Kocaelispor
17:00
09 Şubat
Gaziantep FK-Kasımpaşa
20:00
09 Şubat
Sakaryaspor-Erzurumspor
20:00
09 Şubat
Villarreal-Espanyol
23:00
09 Şubat
Atalanta-Cremonese
20:30
09 Şubat
Roma-Cagliari
22:45
09 Şubat
Famalicao-AVS
21:45
09 Şubat
FC Porto-Sporting CP
23:45
09 Şubat
Sheffield United-Middlesbrough
23:01

Wizards GM'i Dawkins: "Davis'in bu sezon dönmesi bekleniyor"

Washington Wizards genel menajeri Will Dawkins, yaptığı açıklamada yıldız forvet Anthony Davis'in bu sezon parkelere dönmesini beklediklerini, ancak net zaman çizelgesinin All-Star arası sırasında daha belirgin hale geleceğini söyledi.

Wizards GM'i Dawkins: 'Davis'in bu sezon dönmesi bekleniyor'
Washington Wizards genel menajeri Will Dawkins, yaptığı açıklamada yıldız forvet Anthony Davis'in bu sezon parkelere dönmesini beklediklerini, ancak net zaman çizelgesinin All-Star arası sırasında daha belirgin hale geleceğini söyledi.

Dawkins'in bu açıklamaları, The Athletic'in bir gün önce yayımladığı ve ismini açıklamadığı bir lig kaynağına dayandırdığı haberde, Wizards'ın sakatlığı nedeniyle 10 kez All-Star seçilen Davis'i sezonun geri kalanında sahaya sürmeyebileceği yönündeki iddiaların ardından geldi.

Washington, Davis'i 8 Ocak'tan bu yana şut atmayan elindeki parmak burkulmasıyla rehabilitasyon sürecinde bulunurken, Dallas Mavericks ile yapılan sekiz oyunculu büyük bir takasın merkez parçası olarak kadrosuna katmıştı. İlk açıklanan geri dönüş süresi yaklaşık altı hafta olarak belirtilmişti.

"Şu an için AD ile ilgili planımız, Dallas'a geri dönüp rehabilitasyonunu tamamlaması yönünde," diyen Dawkins, sözlerini şöyle sürdürdü:
"All-Star arasında bir kez daha doktor kontrolünden geçecek. Bu randevu, gelişiminin hangi noktada olduğunu görmemiz açısından bizim için çok önemli."

Wizards (14-37), pazar günü Miami Heat ile oynadığı maça Doğu Konferansı'nda sondan ikinci sırada girerken, gelecek sezon için çok daha rekabetçi bir kadro potansiyeline sahip olabileceği mesajını verdi.

Washington, ocak ayında Atlanta Hawks'tan dört kez All-Star seçilen Trae Young'ı da kadrosuna katmıştı. Buna rağmen takım, ikinci yılındaki forvet Alex Sarr ve çaylak guard Tre Johnson gibi genç çekirdeğinin büyük bölümünü korumayı başardı.

Dawkins ayrıca, diz burkulması nedeniyle sahalardan uzak kalan Trae Young'ın da All-Star arasında yeniden değerlendirileceğini açıkladı.

"Salonda çalışmalarını sürdürüyor," diyen Dawkins, "1'e 0 çalışmalarına başladı, ardından biraz daha 2'ye 2 tarzı aksiyonlara geçti. Genel olarak olumlu bir yönde ilerliyor," ifadelerini kullandı.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
