09 Şubat
Fenerbahçe-Gençlerbirliği
20:00
09 Şubat
Kayserispor-Kocaelispor
17:00
09 Şubat
Gaziantep FK-Kasımpaşa
20:00
09 Şubat
Sakaryaspor-Erzurumspor
20:00
09 Şubat
Villarreal-Espanyol
23:00
09 Şubat
Atalanta-Cremonese
20:30
09 Şubat
Roma-Cagliari
22:45
09 Şubat
Famalicao-AVS
21:45
09 Şubat
FC Porto-Sporting CP
23:45
09 Şubat
Sheffield United-Middlesbrough
23:01

Rıdvan Dilmen'den Wilfried Singo ve Mauro Icardi iddiası

Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup ettiği maçı değerlendirdi. Rıdvan Dilmen'in Wilfried Singo ve Mauro Icardi iddiası dikkat çekti.

09 Şubat 2026 11:01
Rıdvan Dilmen, Süper Lig'de Galatasaray'ın deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-0'la geçtiği maçı Sports Digitale'da yorumladı.

Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın olası Eyüpspor maçı ilk 11'ine değindi ve Wilfried Singo için dikkat çeken bir iddia ortaya attı.

"SALLAI, BOEY'DEN DAHA ÖNCE"

Çaykur Rizespor maçının 75. dakikasında oyuna giren Sacha Boey'le ilgili konuşan Rıdvan Dilmen, "Sacha Boey'i aldı ancak şu anda bu kadar dakikayla yorum yapmamız olmaz. Yüzde 60'a yüzde 40 Sallai, Sacha Boey'dan daha önde şu anda" dedi.

"SINGO, ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA YÜZDE 100"

Wilfried Singo'nun Eyüpspor maçında ilk 11'de başlayacağını iddia eden Rıdvan Dilmen, "Singo geliyor yavaş yavaş. Ben önümüzdeki hafta yüzde 100 oynayacağını düşünüyorum. Yani banko oynayacak o. Ya Abdülkerim ya Sanchez oynamayacak" şeklinde konuştu.

"ÖNDE DE ICARDI, ADIM KADAR EMİNİM"

Icardi'nin de Eyüpspor'a karşı ilk 11'de sahaya çıkacağını öne süren Dilmen, "Önde de ilk 11'de Icardi'nin oynayacağına adım kadar eminim. Ben Galatasaray'ın Eyüpspor maçında çift santfor oynayacaklarını düşünüyorum. Singo ve Sacha Boey ilk 11'de... Icardi, Eyüpspor maçında hat-trick de yapsa Juventus maçında oynamayacaktır." ifadelerini kullandı.

JUVENTUS EŞLEŞMESİ

Öte yandan Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turundaki Juventus eşleşmesiyle ilgili de konuştu. Ünlü yorumcu, sarı-kırmızılıların yüzde 55 ihtimalle turu atlayacağını belirtti. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
