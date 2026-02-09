Göztepe evinde Vakıfbank'ı ağırlıyor

Sultanlar Ligi'nde üst üste 2 galibiyet aldıktan sonra deplasmanda Zeren Spor'a 3-0 mağlup olan Göztepe, 10 Şubatta evinde lider Vakıfbank'la karşı karşıya gelecek.
İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak 21'inci hafta maçı saat 18.00'de başlayacak.
MÜCADELENİN HAKEMLERİ
Müsabakayı Arzu Uzatöz, Nazlı Ekmekçi hakem ikilisi yönetecek.
LİGDEKİ DURUMLARI
Ligde 20 maçta 6 galibiyet alan 11'inci sıradaki Göztepe, sadece 1 kez yenilip 19 galibiyeti bulunan güçlü rakibi karşısında sürpriz bir galibiyet almaya çalışacak.
ARALARINDAKİ SON MAÇ
İzmir ekibi ligin ilk yarısında, lider Vakıfbank'a set alamadan 3-0 kaybetmişti.
