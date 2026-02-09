09 Şubat
Fenerbahçe-Gençlerbirliği
20:00
09 Şubat
Kayserispor-Kocaelispor
17:00
09 Şubat
Gaziantep FK-Kasımpaşa
20:00
09 Şubat
Sakaryaspor-Erzurumspor
20:00
09 Şubat
Villarreal-Espanyol
23:00
09 Şubat
Atalanta-Cremonese
20:30
09 Şubat
Roma-Cagliari
22:45
09 Şubat
Famalicao-AVS
21:45
09 Şubat
FC Porto-Sporting CP
23:45
09 Şubat
Sheffield United-Middlesbrough
23:01

Göztepe evinde Vakıfbank'ı ağırlıyor

İzmir temsilcisi Göztepe, Sultanlar Ligi'nin 21. haftasında Vakıfbank'ı ağırlayacak.

calendar 09 Şubat 2026 12:49
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Göztepe evinde Vakıfbank'ı ağırlıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Sultanlar Ligi'nde üst üste 2 galibiyet aldıktan sonra deplasmanda Zeren Spor'a 3-0 mağlup olan Göztepe, 10 Şubatta evinde lider Vakıfbank'la karşı karşıya gelecek.

İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak 21'inci hafta maçı saat 18.00'de başlayacak.

MÜCADELENİN HAKEMLERİ

Müsabakayı Arzu Uzatöz, Nazlı Ekmekçi hakem ikilisi yönetecek. 

LİGDEKİ DURUMLARI

Ligde 20 maçta 6 galibiyet alan 11'inci sıradaki Göztepe, sadece 1 kez yenilip 19 galibiyeti bulunan güçlü rakibi karşısında sürpriz bir galibiyet almaya çalışacak.

ARALARINDAKİ SON MAÇ

İzmir ekibi ligin ilk yarısında, lider Vakıfbank'a set alamadan 3-0 kaybetmişti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.