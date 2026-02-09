09 Şubat
Fenerbahçe-Gençlerbirliği
3-1
09 Şubat
Kayserispor-Kocaelispor
1-2
09 Şubat
Gaziantep FK-Kasımpaşa
2-1
09 Şubat
Sakaryaspor-Erzurumspor
0-1
09 Şubat
Villarreal-Espanyol
0-023'
09 Şubat
Atalanta-Cremonese
2-1
09 Şubat
Roma-Cagliari
1-040'
09 Şubat
Famalicao-AVS
3-181'
09 Şubat
FC Porto-Sporting CP
23:45
09 Şubat
Sheffield United-Middlesbrough
0-124'

Emre Belözoğlu: "Hayatımda bu kadar kötüsünü görmedim"

Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, ligde Gaziantep FK ile oynadıkları maçın ardından konuştu.

calendar 09 Şubat 2026 23:01
Emre Belözoğlu: 'Hayatımda bu kadar kötüsünü görmedim'
Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, ligde Gaziantep FK ile oynadıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Kasımpaşa ile ligde 7 (3 beraberlik, 4 mağlubiyet) maçta galibiyet alamayan Emre Belözoğlu, "Pes etmeyeceğim, hayatım boyunca pes etmedim. Fakat artık Karagümrük maçında bir şeyler olması gerekiyor." dedi.

Emre Belözoğlu'nun maç sonu açıklamaları şu şekilde:

"7. maçıma çıktım. İlk defa oynayan 7 oyuncu vardı. Yeni oynayan oyuncuların, kaynaşma süreleri olmalı. Bunlar futbolun içinde olan doğal sancılar.

Süre tanımak lazım ama bunu söylemeden geçemeyeceğim. Hayatımda 200'e yakın teknik direktörlük maçı oynadım ve ikinci yarı kadar kötü bir takım görmedim. Bunu yeni olmakla veya kötü antrenman açıklayamazsın. Maç, 200 dakika da oynansaydı biz gol atamazdık. 1 saniye bile gol atarız gibi hissetmedim.

Karagümrük maçı artık daha ötesi olmayan maç bizim için. Bugün için futbol kariyerimin totalinde ne büyük hayal kırıklığını yaşadım. Pes etmeyeceğim, hayatım boyunca pes etmedim. Fakat artık Karagümrük maçında bir şeyler olması gerekiyor."

  
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
