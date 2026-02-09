Emre Belözoğlu: 'Hayatımda bu kadar kötüsünü görmedim'

Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, ligde Gaziantep FK ile oynadıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Kasımpaşa ile ligde 7 (3 beraberlik, 4 mağlubiyet) maçta galibiyet alamayan Emre Belözoğlu, "Pes etmeyeceğim, hayatım boyunca pes etmedim. Fakat artık Karagümrük maçında bir şeyler olması gerekiyor." dedi.



Emre Belözoğlu'nun maç sonu açıklamaları şu şekilde:



"7. maçıma çıktım. İlk defa oynayan 7 oyuncu vardı. Yeni oynayan oyuncuların, kaynaşma süreleri olmalı. Bunlar futbolun içinde olan doğal sancılar.



Süre tanımak lazım ama bunu söylemeden geçemeyeceğim. Hayatımda 200'e yakın teknik direktörlük maçı oynadım ve ikinci yarı kadar kötü bir takım görmedim. Bunu yeni olmakla veya kötü antrenman açıklayamazsın. Maç, 200 dakika da oynansaydı biz gol atamazdık. 1 saniye bile gol atarız gibi hissetmedim.



Karagümrük maçı artık daha ötesi olmayan maç bizim için. Bugün için futbol kariyerimin totalinde ne büyük hayal kırıklığını yaşadım. Pes etmeyeceğim, hayatım boyunca pes etmedim. Fakat artık Karagümrük maçında bir şeyler olması gerekiyor."



