09 Şubat
Fenerbahçe-Gençlerbirliği
3-1
09 Şubat
Kayserispor-Kocaelispor
1-2
09 Şubat
Gaziantep FK-Kasımpaşa
2-1
09 Şubat
Sakaryaspor-Erzurumspor
0-1
09 Şubat
Villarreal-Espanyol
0-023'
09 Şubat
Atalanta-Cremonese
2-1
09 Şubat
Roma-Cagliari
1-040'
09 Şubat
Famalicao-AVS
3-181'
09 Şubat
FC Porto-Sporting CP
23:45
09 Şubat
Sheffield United-Middlesbrough
0-124'

Marco Asensio'dan Fenerbahçe'de rekor!

Fenerbahçe forması giyen Marco Asensio, en üst lig kariyerinde en fazla gol katkısı sağladığı sezonu yaşıyor. (9 gol & 7 asist)

calendar 09 Şubat 2026 22:09
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Marco Asensio'dan Fenerbahçe'de rekor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Marco Asensio, sarı-lacivertlilerde adeta bahar yaşıyor.

İspanyol yıldız, en üst lig kariyerinde en fazla gol katkısı sağladığı sezonu yaşıyor. (9 gol & 7 asist)

Asensio'nun bu performansı sonrası milli takım haberleri de gündeme gelmişti. İspanyol basınından AS, bu performansının ardından 30 yaşındaki futbolcunun İspanya Milli Takımı'na geri dönebileceğini duyurmuştu.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.