Marco Asensio'dan Fenerbahçe'de rekor!

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Marco Asensio, sarı-lacivertlilerde adeta bahar yaşıyor.
İspanyol yıldız, en üst lig kariyerinde en fazla gol katkısı sağladığı sezonu yaşıyor. (9 gol & 7 asist)
Asensio'nun bu performansı sonrası milli takım haberleri de gündeme gelmişti. İspanyol basınından AS, bu performansının ardından 30 yaşındaki futbolcunun İspanya Milli Takımı'na geri dönebileceğini duyurmuştu.
