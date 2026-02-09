09 Şubat
Fenerbahçe-Gençlerbirliği
3-1
09 Şubat
Kayserispor-Kocaelispor
1-2
09 Şubat
Gaziantep FK-Kasımpaşa
2-1
09 Şubat
Sakaryaspor-Erzurumspor
0-1
09 Şubat
Villarreal-Espanyol
0-026'
09 Şubat
Atalanta-Cremonese
2-1
09 Şubat
Roma-Cagliari
1-042'
09 Şubat
Famalicao-AVS
3-183'
09 Şubat
FC Porto-Sporting CP
23:45
09 Şubat
Sheffield United-Middlesbrough
0-127'

Sadettin Saran: "Biz sahaya odaklıyız"

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Gençlerbirliği maçı sonrası konuştu.

calendar 09 Şubat 2026 22:32 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2026 23:13
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında konuk ettiği Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni 3-1 yenen Fenerbahçe'de kulüp başkanı Sadettin Saran, gidişattan memnun olduklarını ve 13 final maçının kaldığını söyledi.

Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Saran, sarı-lacivertli takımın iyi bir maç çıkardığını belirtti.

Takımdan çok memnun olduklarının altını çizen Saran, en iyi futbolcuların ve en iyi teknik direktörün Fenerbahçe'de olduğunu dile getirdi.

Seçimden önce ve seçimi kazandıktan sonra Samandıra'da aile ortamı oluşturmak istediklerini söylediğini hatırlatan Saran, "Transferi yaparken de hep dikkat ettiğimiz konu aile ortamı oluşturmaktı. Samandıra'daki ölü toprağını kaldıracağımızı, tekmeye kafayla giren bir takım kuracağımızı söyledik. Bugün takımımız karakterli bir takım, mücadeleci bir takım, aile ortamı var. Transferi hep beraber yaptık. Ben de dahil oldum, hocamız da dahil oldu, arkadaşlarımız da dahil oldu. Bunu yaparken de tekmeye kafa uzatacak bir takım oluşturduğumuza inanıyorum. Gidişattan memnunuz. 13 maçımız var ve hepsi de final maçı." ifadelerini kullandı.

"BİZ SAHAYA ODAKLANDIK"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'le ilgili iddialarda bulunduğu için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağrılan spor yorumcusu Erman Toroğlu'yla ilgili soruya Saran, "Ben geldiğimden beri ne hakemlerle ilgili konuşuyorum ne de bizim takımımızla ilgili olmayan konularla ilgili konuşuyorum. Bizim işimiz saha içi." yanıtını verdi.

KANTE SORUSUNA CEVAP

Sadettin Saran, son olarak, "Kante'yi nasıl buldunuz?" sorusuna, gülerek, "Kante'yi iyi buldum." yanıtını verdi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
