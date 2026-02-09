09 Şubat
Fenerbahçe-Gençlerbirliği
3-181'
09 Şubat
Kayserispor-Kocaelispor
1-2
09 Şubat
Gaziantep FK-Kasımpaşa
2-179'
09 Şubat
Sakaryaspor-Erzurumspor
0-184'
09 Şubat
Villarreal-Espanyol
23:00
09 Şubat
Atalanta-Cremonese
2-056'
09 Şubat
Roma-Cagliari
22:45
09 Şubat
Famalicao-AVS
21:45
09 Şubat
FC Porto-Sporting CP
23:45
09 Şubat
Sheffield United-Middlesbrough
23:01

Kayserispor'da Radomir Djalovic için ayrılık yanıtı!

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, Kocaelispor maçının ardından teknik direktör Radomir Djalovic için gelen ayrılık sorusuna cevap verdi. Djalovic de istifa sorusunu yanıtladı.

calendar 09 Şubat 2026 20:03 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2026 20:08
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Kocaelispor'a 2-1 yenilen Zecorner Kayserispor'da kulüp başkanı Nurettin Açıkalın, iyi futbol oynamalarına rağmen maçı kaybettilerini söyledi.

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Açıkalın, 3 puan hedefiyle çıktıkları maçı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını ifade etti.

Birlik ve beraberliğin önemli olduğunu vurgulayan Açıkalın, şöyle konuştu:

"Bazen olmayınca olmuyor, bugün de seyrettik. Bazen ters giden bir şeyler oluyor demek ki. Özellikle ilk yarı inanılmaz bir futbol oynadık. İkinci yarıda geriye düştükten sonra takımımız yine reaksiyon gösterdi. Son anlarda kaçırdığımız pozisyonlar vardı. Seyircimizin haklı tepkisi vardı tabii ki. Olmalı da olacaktır da. Bizim onlardan herhangi bir şikayetimiz olamaz. Bu takımı her zaman desteklediler, yine desteklerler. Onlar da bizim gibi en iyisi olsun istiyorlar. Bizim de moralimiz çok bozuk. Tabi 3 puan parolasıyla çıktığımız bir maçta, rakiplerimizin de puan kaybettiğini düşündüğümüz bir haftada muhakkak puan almalıydık ama şöyle bir baktığımızda özellikle takıma gelen havayı bugün hissettik. Umarım bu oyun tarzıyla devam ederiz. Biz böyle oynadığımız sürece de zaten kazanırız. Kayserispor geçen yıl da önceki zamanlarda da her zaman böyle bir mücadele içerisinde olmuş ve zor günlerin takımı olmuştur. Oradan da çıkmayı bilmiştir, yine çıkacaktır. Kalbimizde en ufak bir şüphe yoktur."

AYRILIK YANITI

Açıkalın, birlik ve beraberlik sağlandığı sürece Kayserispor'un layık olduğu yerde olacağını belirtti.

Bir gazetecinin, "Hocayla ilgili bir tasarrufunuz olacak mı?" sorusu üzerine ise Açıkalın, "Şu anda herhangi bir şey yok arkadaşlar, daha değerlendirmedik. Yönetim kurulu toplanacak, maçın değerlendirmesini yapacak, bunları değerlendireceğiz. Şu anda çok sıcak zaten ama değerlendirdikten sonra hocayı da dinleyeceğiz. Kendi aramızda da konuşacağız. Böyle hemen gönderelim, yarın getirelim, öyle kolay işler değil ama tabii ki bu maçın öncesini, sonrasını yönetim kurulunda değerlendireceğiz." yanıtını verdi.

İSTİFA AÇIKLAMASI

Radomir Djalovic de maçın ardından istifa sorusuna cevap verdi.

Djalovic, "İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?" şeklindeki sorunun ardından, "Ben sıkı çalışmaya devam ediyorum. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Futbolda bunlar var böyle şeyler olabiliyor. Tabii ki biz de bundan üzgünüz ama çalışmaya devam etmek zorundayız." yanıtını verdi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
