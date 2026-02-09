Kerem Aktürkoğlu, hasrete son verdi!

Fenerbahçe forması giyen Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig'deki gol hasretine Gençlerbirliği maçında son verdi.
Milli futbolcu, Gençlerbirliği maçında iki kez ağları havalandırdı. Kerem, bu golleriyle ligde 9 maç sonra gol sevinci yaşadı.
Süper Lig'de bu sezon toplamda 3 gol atan Kerem Aktürkoğlu, tüm gollerini Kadıköy'de buldu.
