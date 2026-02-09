Milli satranççı Büyükusta (GM) Ediz Gürel, 11-17 Şubat tarihlerinde Ankara'da Hollandalı Büyükusta Jorden van Foreest ile özel ikili maçta mücadele edecek.



Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile imzalanan protokol kapsamında düzenlenecek karşılaşma toplam 12 oyundan oluşacak.



Müsabakada 6 klasik, 2 hızlı (freestyle) ve 4 yıldırım oyun oynanacak. Klasik ve yıldırım oyunlar Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE) reytingine dahil edilirken, freestyle oyunlar gösteri niteliği taşıyacak.



Toplam puanlamada üstünlük sağlayan sporcu maçın galibi ilan edilecek.



