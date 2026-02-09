09 Şubat
Fenerbahçe-Gençlerbirliği
3-1
09 Şubat
Kayserispor-Kocaelispor
1-2
09 Şubat
Gaziantep FK-Kasımpaşa
2-1
09 Şubat
Sakaryaspor-Erzurumspor
0-1
09 Şubat
Villarreal-Espanyol
4-1
09 Şubat
Atalanta-Cremonese
2-1
09 Şubat
Roma-Cagliari
2-0
09 Şubat
Famalicao-AVS
3-1
09 Şubat
FC Porto-Sporting CP
1-1
09 Şubat
Sheffield United-Middlesbrough
1-2

Milli satranççı Büyükusta (GM) Ediz Gürel, Jorden van Foreest ile karşı karşıya gelecek

Milli satranççı Büyükusta (GM) Ediz Gürel, Ankara'da Hollandalı Büyükusta Jorden van Foreest ile özel ikili maçta karşılaşacak.

calendar 09 Şubat 2026 23:56
Haber: AA
Milli satranççı Büyükusta (GM) Ediz Gürel, 11-17 Şubat tarihlerinde Ankara'da Hollandalı Büyükusta Jorden van Foreest ile özel ikili maçta mücadele edecek.

Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile imzalanan protokol kapsamında düzenlenecek karşılaşma toplam 12 oyundan oluşacak.

Müsabakada 6 klasik, 2 hızlı (freestyle) ve 4 yıldırım oyun oynanacak. Klasik ve yıldırım oyunlar Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE) reytingine dahil edilirken, freestyle oyunlar gösteri niteliği taşıyacak.

Toplam puanlamada üstünlük sağlayan sporcu maçın galibi ilan edilecek.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
