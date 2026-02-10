Trendyol Süper Lig'de 21. Hafta puan durumu

Trendyol Süper Lig'de 21. hafta oynanan 3 maçla tamamlandı.

Ligde haftanın kapanış gününde Zecorner Kayserispor-Kocaelispor, Gaziantep FK-Kasımpaşa ve Fenerbahçe-Natura Dünyası Gençlerbirliği maçları yapıldı.

Günün ilk maçında Kocaelispor, deplasmanda Kayseri temsilcisini 2-1 mağlup etti. Aynı saate başlayan müsabakalarda Fenerbahçe, Başkent ekibini 3-1, Gaziantep FK ise Kasımpaşa'yı 2-1 yendi.

GALATASARAY, LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Galatasaray, Süper Lig'de 21. haftayı lider geçti.

Bu hafta konuk olduğu Çaykur Rizespor'u 3-0'lık skorla mağlup eden sarı-kırmızılı takım, ligdeki 16. galibiyetini aldı. Bu sezon ayrıca 4 beraberlik ve 1 yenilgisi bulunan Galatasaray, 52 puana yükseldi. Haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde giren "Cimbom" 21. hafta mücadelelerinin ardından liderlik koltuğunu korudu.

Sarı-lacivertliler de sahasında Gençleribiriliği'ni 3-1'lik skorla geçerek puan farkının açılmasına izin vermedi.

SONUÇLAR

Süper Lig'de 21. haftada yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Hesap.com Antalyaspor: 1-0

Samsunspor-Trabzonspor: 0-3

ikas Eyüpspor-RAMS Başakşehir: 1-2

TÜMOSAN Konyaspor-Göztepe: 0-0

Çaykur Rizespor-Galatasaray: 0-3

Beşiktaş-Corendon Alanyaspor: 2-2

Zecorner Kayserispor-Kocaelispor: 1-2

Gaziantep FK-Kasımpaşa: 2-1

Fenerbahçe-Natura Dünyası Gençlerbirliği: 3-1

PUAN DURUMU

Ligde tamamlanan 21. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle: