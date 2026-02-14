Trabzonspor'dan gol öncesi 'el' itirazı

Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında 15. dakikada skoru Talisca ile 1-1'e getirdi.
Trabzonspor cephesi gol öncesi asisti yapan İsmail Yüksek'in topu elle kontrol ettiği yönünde itirazda bulundu.
Hakem Halil Umut Meler, itirazlar sırasında kulaklığını göstererek VAR'ın incelemede bulunduğunu işaret etti.
VAR hakemi Ömer Faruk Turtay, yaklaşık 2 dakiak süren incelemenin ardından gol kararını onayladı ve hakem Halil Umut Meler, santrayı gösterdi.
