Cedi Osman'dan Fenerbahçe Beko maçı için açıklama

Cedi Osman: "Kazandığınız bir maçın ardından sevinebilirsiniz ama böyle değil. Kulübe saygısızlık yaparak değil."pic.twitter.com/whNru5g2VJ



Fenerbahçe Beko'nun EuroLague'in normal sezonunda 2,5 sene sonra Panathiniakos'u deplasmanda yenmesinin ardından karşılaşma sonrası gergin anlar yaşandı. Konuyla ilgili Cedi Osman konuştu.Maç bitiminde Mathias Lessort, Fenerbahçe Beko'da oynayan oyuncuların üzerine yürüdü ve tribünlerden bazı taraftarlar da sahaya inmeye çalıştı.Panathinaikos'ta forma giyen milli basketbol Cedi Osman, karşılaşma sonrası Yunan muhabirlerin olaylarla ilgili soruları üzerine açıklama yaptı.Cedi Osman yaptığı açıklamada "." ifadelerini kullandı.Öte yandan Fenerbahçeli taraftarlar, Cedi Osman'ın bu açıklamalarına sosyal medyada tepki gösterdi.