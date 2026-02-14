13 Şubat
Galatasaray-Eyüpspor
5-1
13 Şubat
Antalyaspor-Samsunspor
3-1
13 Şubat
Iğdır FK-Ümraniye
1-1
13 Şubat
Boluspor-Hatayspor
3-1
13 Şubat
Arca Çorum FK-İstanbulspor
2-3
13 Şubat
Esenler Erokspor-Manisa FK
3-1
13 Şubat
B. Dortmund-Mainz 05
4-0
13 Şubat
Elche-Osasuna
0-0
13 Şubat
Hull City-Chelsea
0-4
13 Şubat
Pisa-AC Milan
1-2
13 Şubat
Rennes-PSG
3-1
13 Şubat
AS Monaco-Nantes
3-1
13 Şubat
FC Volendam-PSV Eindhoven
2-1

Cedi Osman'dan Fenerbahçe Beko maçı için açıklama

Panathiniakos'ta forma giyen milli basketbolcu Cedi Osman'dan Fenerbahçe Beko maçı sonrası açıklama geldi.

14 Şubat 2026
Fotoğraf: AA
Fenerbahçe Beko'nun EuroLague'in normal sezonunda 2,5 sene sonra Panathiniakos'u deplasmanda yenmesinin ardından karşılaşma sonrası gergin anlar yaşandı. Konuyla ilgili Cedi Osman konuştu.

Maç bitiminde Mathias Lessort, Fenerbahçe Beko'da oynayan oyuncuların üzerine yürüdü ve tribünlerden bazı taraftarlar da sahaya inmeye çalıştı.

Panathinaikos'ta forma giyen milli basketbol Cedi Osman, karşılaşma sonrası Yunan muhabirlerin olaylarla ilgili soruları üzerine açıklama yaptı.

Cedi Osman yaptığı açıklamada "Baldwin'in yaptığı profesyonellikten uzaktı. Kulübümüze saygı göstermemesi, onun tahmin ettiğinden çok daha ciddi bir mesele. Panathinaikos, Baldwin'in sandığından çok daha büyük bir kulüp. Yaşananların sebebi bu. Kazandığınız bir maçın ardından sevinebilirsiniz ama böyle değil. Kulübe saygısızlık yaparak değil. Biz ve tarafarlar bunu asla unutmayacağız." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Fenerbahçeli taraftarlar, Cedi Osman'ın bu açıklamalarına sosyal medyada tepki gösterdi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
13 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
14 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
15 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
