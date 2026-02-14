13 Şubat
Galatasaray-Eyüpspor
5-1
13 Şubat
Antalyaspor-Samsunspor
3-1
13 Şubat
Iğdır FK-Ümraniye
1-1
13 Şubat
Boluspor-Hatayspor
3-1
13 Şubat
Arca Çorum FK-İstanbulspor
2-3
13 Şubat
Esenler Erokspor-Manisa FK
3-1
13 Şubat
B. Dortmund-Mainz 05
4-0
13 Şubat
Elche-Osasuna
0-0
13 Şubat
Hull City-Chelsea
0-4
13 Şubat
Pisa-AC Milan
1-2
13 Şubat
Rennes-PSG
3-1
13 Şubat
AS Monaco-Nantes
3-1
13 Şubat
FC Volendam-PSV Eindhoven
2-1

Çorum FK - İstanbulspor maçı sonrası; "Ayıp, günah, yazık!"

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında konuk ettiği İstanbulspor'a 3-2 yenilen Çorum FK'de teknik direktör Hüseyin Eroğlu, VAR'dan gelen kararların maçın kaderini değiştirdiğini söyledi.

calendar 14 Şubat 2026 01:37
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Çorum FK - İstanbulspor maçı sonrası; 'Ayıp, günah, yazık!'
Çorum FK'de teknik direktör Hüseyin Eroğlu, İstanbulspor'a kaybettikleri karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında VAR kararlarını eleştirdi.

VAR kararlarının haftalardır Çorum FK aleyhine verildiğini öne süren Eroğlu, "Ayıp, günah, yazık. Yani haftalardır birçok emek var. Sahada bir mücadele var, oyun var. VAR kararlarının bu kadar bizim aleyhimize olması inanılacak gibi değil. Bugün de maça baktığınızda, kimsenin beklemediği yerde, basketbolda bile zor faul olacak bir pozisyon. VAR'dan gelip penaltıya döndü. Diğer oyuncu topu aldı, sahanın içine attı. Oyunu durdursan, adama sarı kart versen oyun başlamayacak, penaltı oldu." şeklinde konuştu.

Eroğlu, yenildikleri için üzgün olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Sahada bir mücadele veriyorsun. Kaleci en az 10 dakika çaldı. Oyuncularım kazanma adına bütün reaksiyonu verdi. Ne zaman öne geçtik, bütün kararlar yine rakip lehine oldu. Üzgünüz. Bu kadar yatırımlar, emek var. Maçların VAR'dan yönetilmesini anlamıyorum. Yani futbol biraz da mücadele oyunu. Geçtiğimiz hafta yaşadığımız aynı olayı bu hafta yaşıyoruz. Böyle bir şeyle karşılaşmak bizi üzüyor. Biz de emek sarf ediyoruz. Bütün herkes mücadele veriyor. Başkanımız, yönetimimiz, camia, herkes. VAR'dan gelen kararlar maçın kaderini değiştiriyor. Söyleyecek başka bir şey yok. Herkes gördü zaten bugün. Geçen hafta da herkes görmüştü."

 Reklam 
