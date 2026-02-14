13 Şubat
Galatasaray-Eyüpspor
5-1
13 Şubat
Antalyaspor-Samsunspor
3-1
13 Şubat
Iğdır FK-Ümraniye
1-1
13 Şubat
Boluspor-Hatayspor
3-1
13 Şubat
Arca Çorum FK-İstanbulspor
2-3
13 Şubat
Esenler Erokspor-Manisa FK
3-1
13 Şubat
B. Dortmund-Mainz 05
4-0
13 Şubat
Elche-Osasuna
0-0
13 Şubat
Hull City-Chelsea
0-4
13 Şubat
Pisa-AC Milan
1-2
13 Şubat
Rennes-PSG
3-1
13 Şubat
AS Monaco-Nantes
3-1
13 Şubat
FC Volendam-PSV Eindhoven
2-1

Jasikevicius'tan Panathinaikos zaferi sonrası açıklama

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Panathinaikos galibiyeti sonrası konuştu.

calendar 14 Şubat 2026 00:45
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, deplasmandaki Panathinaikos galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Jasikevicius "Çok zor olacağını biliyorduk. Burada iyi oynamak kolay değil, iyi de oynamadık. Çok basit hatalarımızdan dolayı 20-25 sayı yedik. Burada oyuncular için 20 bin kişiye karşı oynamak kolay değil. Oyuncularım büyük iş başardı, yola devam edeceğiz." dedi.

Maç sonrası sözlerine devam eden Jasikevicius "Şu anda kazanmak ve sıralamada birinci sırada olmak önemli değil. Detaylara dikkat etmemiz ve gelişmemiz gerekiyor. Umarım Play-Off'a kaldığımızda o zaman her top altın değerinde olacak. Orada rakiplere bugünkü gibi ucuz sayılar veremeyiz. Benim için en önemli şey bu gibi detaylar. Dediğim gibi bugün çok kolay sayılar verdik ama oyuncularım çalışıyor ve biz de çalışmaya devam edeceğiz." açıklamasını yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
13 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
14 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
15 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
