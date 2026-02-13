13 Şubat
Galatasaray-Eyüpspor
5-1
13 Şubat
Antalyaspor-Samsunspor
3-1
13 Şubat
Iğdır FK-Ümraniye
1-1
13 Şubat
Boluspor-Hatayspor
3-1
13 Şubat
Arca Çorum FK-İstanbulspor
2-3
13 Şubat
Esenler Erokspor-Manisa FK
3-1
13 Şubat
B. Dortmund-Mainz 05
3-054'
13 Şubat
Elche-Osasuna
0-042'
13 Şubat
Hull City-Chelsea
0-1DA
13 Şubat
Pisa-AC Milan
0-1DA
13 Şubat
Rennes-PSG
3-1
13 Şubat
AS Monaco-Nantes
3-039'
13 Şubat
FC Volendam-PSV Eindhoven
2-187'

Esenler Erokspor'dan üst üste 4. galibiyet

Trendyol 1. Lig'de 25. hafta maçında Esenler Erokspor, konuk ettiği Manisa FK'yi 3-1 yendi.

calendar 13 Şubat 2026 22:05
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Trendyol 1. Lig'de 25. hafta maçında Esenler Erokspor ile Manisa FK karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 3-1'lik skorla ev sahibi Esenler Erokspor oldu.

Manisa FK'nın tek golü karşılaşmanın 2. dakikasında Lois Diony'den geldi.

Esenler Erokspor'a galibiyeti getiren golleri 26 ve 64. dakikada Olarenwaju Kayode, 89. dakikada Mame Mor Faye kaydetti.

Ligde 10 haftadır kaybetmeyen ve son 4 maçını kazanan Esenler Erokspor puanını 50'ye yükseltti. Tam 9 maç sonra ligde mağlubiyet alan Manisa FK 34 puanda kaldı.

Gelecek hafta 1. Lig'de Esenler Erokspor, İstanbulspor'a konuk olacak. Manisa FK, Bandırmaspor'u ağırlayacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
13 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
14 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
15 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
