13 Şubat
Galatasaray-Eyüpspor
5-187'
13 Şubat
Antalyaspor-Samsunspor
4-088'
13 Şubat
Iğdır FK-Ümraniye
1-1
13 Şubat
Boluspor-Hatayspor
3-1
13 Şubat
Arca Çorum FK-İstanbulspor
2-281'
13 Şubat
Esenler Erokspor-Manisa FK
2-183'
13 Şubat
B. Dortmund-Mainz 05
22:30
13 Şubat
Elche-Osasuna
23:00
13 Şubat
Hull City-Chelsea
22:45
13 Şubat
Pisa-AC Milan
22:45
13 Şubat
Rennes-PSG
1-0DA
13 Şubat
AS Monaco-Nantes
23:05
13 Şubat
FC Volendam-PSV Eindhoven
22:00

Galatasaray'da Mauro Icardi tarihe geçti!

Mauro Icardi, Eyüpspor'a attığı gollerle Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park tarihinin en golcü oyuncusu olarak kulüp tarihine geçti.

calendar 13 Şubat 2026 20:50 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2026 21:18
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da Mauro Icardi tarihe geçti!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray, 22. hafta mücadelesinde Eyüpspor'u Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta konuk etti.

Sarı-kırmızılıların yıldızı Mauro Icardi, 33 ve 48. dakikalarda attığı gollerle hem maçın hem de stat tarihinin en özel anlarından birine imza attı.

STAT TARİHİNE GEÇTİ

Mauro Icardi, Galatasaray formasıyla Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde attığı gollerle stat tarihinin en golcü oyuncusu unvanını elde etti. 46 gole ulaşan yıldız futbolcu, 44 golü bulunan Burak Yılmaz'ı geride bırakırken, 39 gollü Selçuk İnan ise listenin üçüncü sırasında yer aldı.

LİG PERFORMANSI

Tecrübeli forvet, Trendyol Süper Lig'de bu sezon çıktığı 21. maçta 12 kez ağları havalandırdı.

OSIMHEN'DEN BİR İLK

Öte yandan mücadelede Yunus Akgün ve Mauro Icardi'nin gollerinde asist yapan Victor Osimhen, profesyonel kariyerinde ilk kez bir lig maçında iki asist yaptı



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 24 27 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 34 23
12 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
13 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
14 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
15 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.