13 Şubat
Galatasaray-Eyüpspor
20:00
13 Şubat
Antalyaspor-Samsunspor
20:00
13 Şubat
Iğdır FK-Ümraniye
13:30
13 Şubat
Boluspor-Hatayspor
17:00
13 Şubat
Arca Çorum FK-İstanbulspor
20:00
13 Şubat
Esenler Erokspor-Manisa FK
20:00
13 Şubat
B. Dortmund-Mainz 05
22:30
13 Şubat
Elche-Osasuna
23:00
13 Şubat
Hull City-Chelsea
22:45
13 Şubat
Pisa-AC Milan
22:45
13 Şubat
Rennes-PSG
21:00
13 Şubat
AS Monaco-Nantes
23:05
13 Şubat
FC Volendam-PSV Eindhoven
22:00

A Milli Takım'ın Uluslar Ligi maç takvimi açıklandı

UEFA Uluslar A Ligi'ne yükselen Milli Takımımız'ın rakipleri kura çekiminde belli oldu. A Milli Takım'ın maç takvimi de netleşti.

13 Şubat 2026 12:06
A Milli Takım'ın Uluslar Ligi maç takvimi açıklandı
UEFA Uluslar Ligi'nde 2026-2027 sezonu kura çekimi gerçekleşti.

A Ligi

A1: Fransa, İtalya, Belçika, Türkiye

A2: Almanya, Hollanda, Sırbistan, Yunanistan

A3: İspanya, Hırvatistan, İngiltere, Çekya

A4: Portekiz, Danimarka, Norveç, Galler

A MİLLİ TAKIM'IN MAÇ TAKVİMİ

A Milli Futbol Takımı'nın Uluslar Ligi'ndeki maç takvimi açıklandı.

25 Eylül 2025
Türkiye - Fransa

28 Eylül 2025
Türkiye - İtalya

2 Ekim 2025
Belçika - Türkiye

5 Ekim 2025
İtalya - Türkiye

12 Kasım 2025
Türkiye - Belçika

15 Kasım 2025
Fransa - Türkiye





B LİGİ

B1: İskoçya, İsviçre, Slovenya, Makedonya

B2: Macaristan, Ukrayna, Gürcistan, Kuzey İrlanda

B3: İsrail, Avusturya, İrlanda, Kosova

B4: Polonya, Bosna Hersek, Romanya, İsveç

C LİGİ

C1: Arnavutluk, Finlandiya, Belarus, San Marino

C2: Karadağ, Ermenistan, GKRY, Letonya/Cebelitarık (Galibi)

C3: Kazakistan, Slovakya, Faroe Adaları, Moldova

C4: İzlanda, Bulgaristan, Estonya, Malta/Lüxemburg (Galibi)

D Ligi

D1: Cebelitarık/Litvanya (Mağlubu), Malta/Lüxemburg (Mağlubu), Andorra

D2: Litvanya, Azerbaycan, Liechtenstein

ULUSLAR LİGİ MAÇ HAFTALARI 

1.⁠ ⁠Maçlar: 24-26 Eylül 2026

2.⁠ ⁠Maçlar: 27-29 Eylül 2026

3.⁠ ⁠Maçlar: 30 Eylül - 3 Ekim 2026

4.⁠ ⁠Maçlar 4-6 Ekim 2026

5.⁠ ⁠Maçlar: 12-14 Kasım 2026

6.⁠ ⁠Maçlar: 15-17 Kasım 2026

Çeyrek Final, A/B ve B/C ligleri terfi/küme düşme playoff turları

25-30 Mart 2027

Finaller (A Ligi)

9-15 Haziran 2027

C/D Ligleri playoff turları

23-28 Mart 2028

