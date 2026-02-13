13 Şubat
Galatasaray-Eyüpspor
20:00
13 Şubat
Antalyaspor-Samsunspor
20:00
13 Şubat
Iğdır FK-Ümraniye
13:30
13 Şubat
Boluspor-Hatayspor
17:00
13 Şubat
Arca Çorum FK-İstanbulspor
20:00
13 Şubat
Esenler Erokspor-Manisa FK
20:00
13 Şubat
B. Dortmund-Mainz 05
22:30
13 Şubat
Elche-Osasuna
23:00
13 Şubat
Hull City-Chelsea
22:45
13 Şubat
Pisa-AC Milan
22:45
13 Şubat
Rennes-PSG
21:00
13 Şubat
AS Monaco-Nantes
23:05
13 Şubat
FC Volendam-PSV Eindhoven
22:00

Fenerbahçe'de Milan Skriniar'a özel görev!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Trabzonspor maçı öncesi kaptan Milan Skriniar'a kritik görev verdi.

Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de Milan Skriniar'a özel görev!
Trendyol Süper Lig'in 22. haftası dev bir maça sahne olacak. Fenerbahçe, Trabzonspor deplasmanına konuk olacak. 

Şampiyonluk yarışında olduğu rakiplerinden biri ile karşılaşacak olan sarı-lacivertliler, zorlu deplasmandan galibiyetle çıkarak şampiyonluk yolunda önemli bir virajı daha geçmek istiyor.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de ilk yarıda Kadıköy'de oynanan maçı 1-0 kazanmıştı.

Trabzonspor-Fenerbahçe mücadelesi 14 Şubat Cumartesi günü oynanacak. Maç saat 20.00'de başlayacak.

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Domenico Tedesco, Trabzonspor derbisine çok önem veriyor.

Bu mücadeleyi şampiyonluk yolundaki en kilit maçlardan biri olarak gören İtalyan teknik adam, karşılaşma öncesinde planlarını da hazırlandı.

Trabzonspor'un hücumda oldukça etkili bir oyun ortaya koyduğunu öğrencilerine anlatan Domenico Tedesco, özellikle Nijeryalı yıldız Paul Onuachu'ya özel önlem alacak.

"OSIMHEN'İ DURDURDUN ŞİMDİ SIRA ONUACHU'DA"

Tedesco, iki gündür Milan Skriniar'la özel olarak görüştü ve bu maçta Onuachu'yu savunma görevini kaptanına verdi.

Skriniar'dan Nijeryalı golcüye adım attırmamasını isteyen Tedesco'un "Osimhen'i durdurdun, şimdi de Onuachu'yu durduracaksın" dediği öğrenildi..

"GÖLGESİ GİBİ TAKİP EDECEKSİN"

Ayrıca, tecrübeli teknik adam, Guendouzi'den de Muçi'ye alan bırakmamasını isteyerek, "Gölgesi gibi takip edeceksin" dedi.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
