Fenerbahçe'de Milan Skriniar'a özel görev!

Trendyol Süper Lig'in 22. haftası dev bir maça sahne olacak. Fenerbahçe, Trabzonspor deplasmanına konuk olacak.



Şampiyonluk yarışında olduğu rakiplerinden biri ile karşılaşacak olan sarı-lacivertliler, zorlu deplasmandan galibiyetle çıkarak şampiyonluk yolunda önemli bir virajı daha geçmek istiyor.



Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de ilk yarıda Kadıköy'de oynanan maçı 1-0 kazanmıştı.



Trabzonspor-Fenerbahçe mücadelesi 14 Şubat Cumartesi günü oynanacak. Maç saat 20.00'de başlayacak.



Fenerbahçe'de Teknik Direktör Domenico Tedesco, Trabzonspor derbisine çok önem veriyor.



Bu mücadeleyi şampiyonluk yolundaki en kilit maçlardan biri olarak gören İtalyan teknik adam, karşılaşma öncesinde planlarını da hazırlandı.



Trabzonspor'un hücumda oldukça etkili bir oyun ortaya koyduğunu öğrencilerine anlatan Domenico Tedesco, özellikle Nijeryalı yıldız Paul Onuachu'ya özel önlem alacak.



"OSIMHEN'İ DURDURDUN ŞİMDİ SIRA ONUACHU'DA"



Tedesco, iki gündür Milan Skriniar'la özel olarak görüştü ve bu maçta Onuachu'yu savunma görevini kaptanına verdi.



Skriniar'dan Nijeryalı golcüye adım attırmamasını isteyen Tedesco'un "Osimhen'i durdurdun, şimdi de Onuachu'yu durduracaksın" dediği öğrenildi..



"GÖLGESİ GİBİ TAKİP EDECEKSİN"



Ayrıca, tecrübeli teknik adam, Guendouzi'den de Muçi'ye alan bırakmamasını isteyerek, "Gölgesi gibi takip edeceksin" dedi.







