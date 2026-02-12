12 Şubat
Ergin Ataman'dan Fenerbahçe maçı öncesi Nigel Hayes Davis açıklaması

Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, Fenerbahçe Beko maçı öncesi konuştu.

calendar 12 Şubat 2026 20:28
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Ergin Ataman'dan Fenerbahçe maçı öncesi Nigel Hayes Davis açıklaması
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe Beko karşılaşması öncesinde açıklamalarda bulunan Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, takımının maça tam konsantrasyonla hazırlandığını vurguladı.

Tecrübeli çalıştırıcı, kısa süreli yokluğuna rağmen teknik ekibine güvendiğini belirterek, "İşimize odaklanmalıyız. İki gün yoktum ama birlikte çalışan bir teknik ekibim var. İstanbul'da onları yenmiş olmamıza rağmen zor bir maç olacak" ifadelerini kullandı.

"OYUNCULARIM KAZANMANIN BİR YOLUNU BULUR"

Ataman, oyuncularına güvendiğini dile getirerek, "Oyuncuların kazanmanın bir yolunu bulacağına eminim. Biz profesyoneliz. Elbette yorgunum ama bugün dinleneceğim ve yarın maça tamamen odaklanmış olacağım" dedi.

NUNN MÜJDESİ

Takımın önemli ismi Kendrick Nunn'un durumuna da değinen Ataman, yıldız oyuncunun hazır olduğunu açıkladı:

"Sıralamada iyi durumda olmayan takımlara karşı maçlar kaybettik ama Nunn yoktu. Ligin en iyi skorerlerinden ve MVP'si olan bir oyuncu sistem için çok önemli. Kendrick Nunn yüzde 100 hazır. Maç kaçırdı ama tecrübeli bir oyuncu ve 25-30 dakika oynayabileceğine inanıyorum."

NIGEL HAYES DAVIS

Ataman, transfer gündeminde yer alan Nigel Hayes-Davis hakkında ise konuşmak istemedi:

"Üzgünüm ama şu anda sadece Fenerbahçe'yi düşünüyorum. Hiçbir transferi düşünmüyorum. Sadece maça odaklandım."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
