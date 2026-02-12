Fransa Futbol Federasyonu (FFF) Başkanı Philippe Diallo, UEFA Uluslar A Ligi'nde Türkiye, İtalya ve Belçika ile eşleşmelerinin ardından, "Çok iyi takımlara karşı çok güzel maçlar oynayacağız. Zorlu bir grup olduğunu düşünüyorum." dedi.
"ZORLU BİR GRUP OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"
Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilen kura çekiminden sonra konuşan Diallo, "UEFA Uluslar Ligi, enteresan bir turnuva. İtalya, Belçika ve Türkiye gibi çok iyi takımlara karşı çok güzel maçlar oynayacağız. Zorlu bir grup olduğunu düşünüyorum. Neler olacağını göreceğiz." ifadelerini kullandı.
TÜRKİYE İÇİN AÇIKLAMA
Diallo, "Fransa olarak Türkiye'ye karşı evimizde oynayacağımız zaman tribünde birçok Türk taraftar yer alacak. Kendimizi tamamen evimizde hissedip hissetmeyeceğimizden emin değilim. Türkiye Futbol Federasyonu ile iyi ilişkilerimiz var. O yüzden maçlar 90 dakika boyunca dostluk içinde oynanacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Diallo'dan Türkiye yorumu!
Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Philippe Diallo, Türkiye'nin de yer aldığı Uluslar Ligi grubu için "Zorlu bir grup" yorumunu yaptı ve Türk taraftarların Fransa'daki maça damga vurabileceğini söyledi.
Fransa Futbol Federasyonu (FFF) Başkanı Philippe Diallo, UEFA Uluslar A Ligi'nde Türkiye, İtalya ve Belçika ile eşleşmelerinin ardından, "Çok iyi takımlara karşı çok güzel maçlar oynayacağız. Zorlu bir grup olduğunu düşünüyorum." dedi.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Uluslar A Ligi'nde 'ölüm grubu'na düştük
-
9
Fenerbahçe'de orta saha ikilemi: Kante mi, İsmail mi?
-
8
Abdullah Kavukcu: "Karşı takımın da algıları var"
-
7
Galatasaray'da dev rekabet!
-
6
Milli Takım'ın Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oluyor!
-
5
Domenico Tedesco'dan Kerem Aktürkoğlu'na özel görev!
-
4
Fenerbahçe maçı öncesi Nottingham Forest'a şok!
-
3
Dursun Özbek'ten Pape Gueye açıklaması!
-
2
Fenerbahçe'den Ademola Lookman açıklaması
-
1
Felipe Melo: "Galatasaray'ın DNA'sı için bir şey demedim"
- 22:42 Pablo Laso: "Takdir edilmesi gereken kısım savunmaydı"
- 22:33 Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Diallo'dan Türkiye yorumu!
- 22:26 Raheem Sterling'in yeni durağı: Feyenoord!
- 22:20 Anadolu Efes, EuroLeague'de çok farklı galip!
- 22:09 FIFA'dan Athletic Bilbao'ya transfer yasağı!
- 21:52 Cedi Osman: "Fenerbahçe çok iyi basketbol oynuyor"
- 21:47 Milli atıcı Yavuz İlnam'dan gümüş madalya!
- 21:42 ÇİMSA ÇBK Mersin Avrupa'da yarı finalde!
- 21:25 Sacha Boey: "Galatasaray'ı çok özledim"
- 21:21 Vincenzo Montella: "İlginç bir grup"
- 21:00 Uluslar A Ligi'nde 'ölüm grubu'na düştük
- 20:28 Ergin Ataman'dan Fenerbahçe maçı öncesi Nigel Hayes Davis açıklaması
- 20:14 TFF, 510 ismi PFDK'ye sevk ettiğini açıkladı!
- 18:47 Arda Güler'den açıklama: "Üzüntüyle takip ettim"
- 18:22 Ange Postecoglou: "Tottenham üst düzey bir kulüp değil"
- 18:08 Robert Lewandowski'nin masasındaki 5 teklif
- 17:58 Gençlerbirliği, kulübün mali tablosunu yayımladı
- 17:39 Kore'den Hyeon-gyu Oh'a tam destek!
- 17:21 Al-Hilal'de Karim Benzema sonrası Darwin Nunez kararı!
- 17:08 Ertuğrul Doğan'dan Fenerbahçe maçı için açıklama!
- 17:06 Thomas Tuchel'in sözleşmesi 2028'e kadar uzatıldı
- 17:03 Galatasaray-Juventus maçının öncelikli biletleri satışta
- 16:49 Nottingham'da Pereira dönemi! İlk maç F.Bahçe'ye karşı
- 16:46 Asensio'nun hedefi yeniden milli takım!
- 16:41 Serdal Adalı'dan Oğuzhan Çakır tepkisi ve TFF'ye çağrı
- 16:32 Osimhen'in gözü Eyüpspor maçında
- 16:17 Felipe Melo: "Galatasaray'ın DNA'sı için bir şey demedim"
- 15:58 Beşiktaş GAİN'de Ahmet Ata Özbek ameliyat oldu
- 15:46 Olimpiyat Komitesi'nden şok karar; diskalifiye edildi!
- 15:30 Ceferin: "Yerel maçlar yurt dışında oynanmamalı!"
- 15:25 Göztepe'nin gözü rakiplerinde
- 15:10 Muğla'dan çağrı: "Her maç bizim için final!"
- 15:06 ''Her maça kazanmak için çıkıyoruz''
- 15:00 Beşiktaş'ta yeni transferler için imza töreni düzenlendi
- 14:55 1. Ligde haftanın hakemleri açıklandı
- 14:55 Galatasaray'da iç transferde karar verildi: Önce şampiyonluk, sonra sözleşme!
- 14:52 TOFAŞ'ta veda; Emil Rajkovic ile yollar ayrıldı
- 14:50 Lillard: "Parkelere dönmek için acele etmiyorum"
- 14:49 Spurs, Jeremy Sochan'i serbest bıraktı
- 14:48 Griffin, Parker ve Rivers, Naismith Hall of Fame adayları arasında!
- 14:45 Cooper Flagg All-Star arasına kadar yok
- 14:45 Dumont ve Adelson aileleri Dallas Mavericks'i satmayacak
- 14:21 Trabzon'dan Muçi için Sörloth taktiği
- 14:09 Mamadou Niang'dan flaş Fenerbahçe itirafı
- 13:35 Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı!
- 13:23 Candemir Berkman için cenaze töreni düzenlendi
- 13:08 Rıza Kayaalp, o zorlu günlerini anlattı
- 13:04 Trabzonspor - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu
- 13:01 Regnum Pro-Am başladı
- 12:55 Fenerbahçe'de orta saha ikilemi: Kante mi, İsmail mi?
- 12:48 Karşıyakalı gençler parlamaya devam ediyor!
- 12:40 Altay'da teknik adam Karagöz kendinden emin
- 12:40 Fenerbahçe, Avrupa'da yenilgisiz üç takımdan biri
- 12:39 Altekma, yarı final yolunu açtı
- 12:27 Manisa'nın zorlu sınavı; rakip Esenler
- 12:25 Mehmet Kazan'dan ''ötekileştirme'' mesajı
- 12:21 Demir Ege Tıknaz: "Braga'ya uygun olduğumu babam söyledi"
- 12:16 Pozzecco: "Siz Fenerbahçe maçını kaybetmediniz!"
- 12:10 Adana Demirspor'a FIFA'dan 12 puan silme cezası
- 12:10 Sefer Yılmaz: ''Bizim için moral oldu''
FIFA'dan Athletic Bilbao'ya transfer yasağı!
Arda Güler'den açıklama: "Üzüntüyle takip ettim"
Ange Postecoglou: "Tottenham üst düzey bir kulüp değil"
Fenerbahçe maçı öncesi Nottingham Forest'a şok!
Burnley geriden geldi, 16 maçlık hasreti bitirdi
Lazio, Bologna'yı penaltılarda geçti
Nottingham ve Wolverhampton yenişemedi
Avrupa Süper Ligi projesi resmen bitti: Real Madrid de çekildi
Emil Holm'dan Kenan Yıldız itirafı
Marcus Rashford, Atletico Madrid maçında yok
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|21
|16
|4
|1
|50
|14
|52
|2
|Fenerbahçe
|21
|14
|7
|0
|48
|18
|49
|3
|Trabzonspor
|21
|13
|6
|2
|41
|23
|45
|4
|Göztepe
|21
|11
|7
|3
|27
|12
|40
|5
|Beşiktaş
|21
|10
|7
|4
|37
|27
|37
|6
|Başakşehir
|21
|9
|6
|6
|36
|22
|33
|7
|Samsunspor
|21
|7
|9
|5
|24
|24
|30
|8
|Gaziantep FK
|21
|7
|7
|7
|29
|35
|28
|9
|Kocaelispor
|21
|7
|6
|8
|18
|22
|27
|10
|Alanyaspor
|21
|4
|11
|6
|22
|24
|23
|11
|Gençlerbirliği
|21
|6
|4
|11
|26
|31
|22
|12
|Konyaspor
|21
|4
|8
|9
|24
|33
|20
|13
|Rizespor
|21
|4
|8
|9
|24
|33
|20
|14
|Antalyaspor
|21
|5
|5
|11
|19
|34
|20
|15
|Eyüpspor
|21
|4
|6
|11
|17
|30
|18
|16
|Kasımpaşa
|21
|3
|7
|11
|16
|29
|16
|17
|Kayserispor
|21
|2
|9
|10
|17
|43
|15
|18
|Karagümrük
|21
|3
|3
|15
|18
|39
|12