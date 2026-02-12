Uluslar A Ligi'nde 'ölüm grubu'na düştük

UEFA Uluslar Ligi'nde 2026-2027 sezonu kura çekimi gerçekleşti.
A Ligi
A1: Fransa, İtalya, Belçika, Türkiye
A2: Almanya, Hollanda, Sırbistan, Yunanistan
A3: İspanya, Hırvatistan, İngiltere, Çekya
A4: Portekiz, Danimarka, Norveç, Galler
B LİGİ
B1: İskoçya, İsviçre, Slovenya, Makedonya
B2: Macaristan, Ukrayna, Gürcistan, Kuzey İrlanda
B3: İsrail, Avusturya, İrlanda, Kosova
B4: Polonya, Bosna Hersek, Romanya, İsveç
C LİGİ
C1: Arnavutluk, Finlandiya, Belarus, San Marino
C2: Karadağ, Ermenistan, GKRY, Letonya/Cebelitarık (Galibi)
C3: Kazakistan, Slovakya, Faroe Adaları, Moldova
C4: İzlanda, Bulgaristan, Estonya, Malta/Lüxemburg (Galibi)
D Ligi
D1: Cebelitarık/Litvanya (Mağlubu), Malta/Lüxemburg (Mağlubu), Andorra
D2: Litvanya, Azerbaycan, Liechtenstein
