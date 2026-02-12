12 Şubat
Brentford-Arsenal
23:00
12 Şubat
Atletico Madrid-Barcelona
23:00
12 Şubat
Sion-Basel
22:30
12 Şubat
Thun-Lausanne
22:30
12 Şubat
FC Den Bosch-Eindhoven
22:00
12 Şubat
Royal Antwerp-Anderlecht
22:30
12 Şubat
AGF-FC Midtjylland
21:00

Thomas Tuchel'in sözleşmesi 2028'e kadar uzatıldı

İngiltere Futbol Federasyonu, Thomas Tuchel'in sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattığını açıkladı.

12 Şubat 2026 17:06
Thomas Tuchel'in sözleşmesi 2028'e kadar uzatıldı
İngiltere Futbol Federasyonu, milli takım teknik direktörü Thomas Tuchel'in sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattı.

Adı sezon sonuna kadar Michael Carrick'in yönetiminde olan Manchester United ile anılan Tuchel'le ilgili spekülasyonların artmasını istemeyen federasyon, 52 yaşındaki deneyimli teknik adamın bu yaz düzenlenecek FIFA 2026 Dünya Kupası'nın ardından sona erecek sözleşmesini 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası sonuna kadar uzatma kararı aldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Alman teknik adam, "Şimdiye kadar geçirdiğim her dakikadan keyif aldığım sır değil. İngiltere ile sözleşmemi uzatmaktan dolayı çok mutlu ve gururluyum. Ülkeyi gururlandırmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız." ifadelerini kullandı.

2028 Avrupa Futbol Şampiyonası finallerine, İngiltere, Galler, İskoçya ve İrlanda Cumhuriyeti ev sahipliği yapacak.

Anthony Barry, Henrique Hilario, Nico Mayer ve James Melbourne, 2028 yazına kadar Tuchel'in ekibinde olmaya devam edecek.

Tuchel yönetimindeki İngiltere, elemelerde 8'de 8 yaparak FIFA 2026 Dünya Kupası biletini almıştı.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
