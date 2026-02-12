12 Şubat
Manisa'nın zorlu sınavı; rakip Esenler

Play-Off yarışında yara almak istemeyen Manisa FK, Süper Lig'e yükselme mücadelesi veren Esenler Erok deplasmanına konuk oluyor

TFF 1'inci Lig'de 9 maçtır bileği bükülmeyerek düşme hattından çıkıp Play-Off yarışına ortak olan Manisa Futbol Kulübü, 13 Şubat Cuma günü kendisi gibi son haftaların formda takımı olan Süper Lig adaylarından Esenler Erokspor'a konuk olacak. Esenler Erokspor Stadyumu'ndaki karşılaşmanın başlama düdüğü saat 20.00'de çalacak.

MUSTAFA DALCI ARTIK RAKİP

Geçen hafta 4-1 kazandığı Boluspor maçı sonrası takıma büyük çıkış yakalatan Teknik Direktör Mustafa Dalcı'nın istifa ederek çok sürpriz şekilde rakip Bolu'yla anlaştığı Manisa FK'yı sahaya antrenörler çıkartacak. Siyah-beyazlılarda kırmızı kart cezalısı Adekanye, sarı kart cezalısı Yusuf Talum ve Lindseth zorlu maçta görev yapamayacak.

Manisa FK ligde 34 puanla 12'nci sırada yer alırken, son 3 maçını kazanan İstanbul ekibi 47 puanla üçüncü basamakta bulunup liderlik yarışı veriyor.

Manisa temsilcisi bu maçın ardından hafta içinde 18 Şubat Çarşamba günü Bandırmaspor'u ağırlayacak.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.