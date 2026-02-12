Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı sarı kart sınırda

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 13 Şubat Cuma günü sahasında ikas Eyüpspor'u ağırlayacak.
Mücadele öncesinde Sarı-Kırmızılılar'da Abdülkerim Bardakcı, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Tecrübeli savunma oyuncusu, bu maçta sarı kart görmesi durumunda 23. haftadaki TÜMOSAN Konyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek.
Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Leroy Sane ile Arda Ünyay'ın durumları bugünkü antrenmanın ardından belli olacak.
