Andrea Voetter-Marion Oberhofer ikilisinden altın madalya

İtalyan Andrea Voetter-Marion Oberhofer ikilisi, kızak çift kadınlarda altın madalya aldı

calendar 11 Şubat 2026 21:53
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Andrea Voetter-Marion Oberhofer ikilisinden altın madalya
2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın kızak çift kadınlar kategorisinde İtalyan Andrea Voetter-Marion Oberhofer ikilisi, altın madalya elde etti.

İtalya'da düzenlenen organizasyonun 5. gününde kızak çift kadınlar müsabakaları, Cortina Kayak Merkezi'nde yapıldı.

Voetter-Oberhofer çifti, 1 dakika 46.284 saniyelik dereceleriyle altın madalya kazandı.

Olimpiyatlara ilk kez dahil edilen kategoride Alman Dajana Eitberger-Magdalena Matschina ikilisi, 0.12 saniye geride gümüş ve Avusturyalı Selina Egle-Lara Michaela Kipp çifti, 0.259 saniye farkla bronz madalya aldı.

