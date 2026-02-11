11 Şubat
Aston Villa-Brighton
22:30
11 Şubat
C.Palace-Burnley
22:30
11 Şubat
M.City-Fulham
22:30
11 Şubat
N. Forest-Wolves
22:30
11 Şubat
Sunderland-Liverpool
23:15
11 Şubat
Athletic Bilbao-Real Sociedad
23:00
11 Şubat
Bayern Munih-RB Leipzig
22:45

Alperen'den All-Star mesajı: "Ülkemi ve ailemi gururlandırmaya devam edeceğim"

Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, ikinci kez NBA All-Star seçilmesinin ardından yaptığı açıklamada hem ailesine hem de Türkiye'de kendisini takip eden basketbolseverlere anlamlı bir mesaj gönderdi.

Alperen'den All-Star mesajı: 'Ülkemi ve ailemi gururlandırmaya devam edeceğim'
Genç yıldız, All-Star başarısının yalnızca bireysel bir ödül olmadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"İkinci kez All-Star... Ailem için, ülkem için, izlemeye gelen insanlar için, Türkiye'de sabah 04:00'te bizi izleyenler için çok şey ifade ediyor. Ülkemi ve ailemi gururlandırmaya devam edeceğim."

Lig tarafından yapılan açıklamaya göre Alperen, sakatlanan Oklahoma City Thunder guardı Shai Gilgeous-Alexander'ın yerine NBA başkanı Adam Silver tarafından All-Star Maçı'nda Team World kadrosuna seçildi.

Alperen, bu sezon Houston Rockets'ın (32-19) Batı Konferansı'nda 4. sıraya yükselmesinde önemli rol oynadı. Milli oyuncu, 44 maçta maç başına 20.8 sayı, 9.4 ribaund, 6.3 asist, 1.4 top çalma ve 1.0 blok ortalamaları yakaladı.

15 Şubat 2026'da Los Angeles'taki Intuit Dome'da düzenlenecek NBA All-Star Maçı (hafta sonu etkinlikleri 13-15 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek), ABD'ye karşı Dünya formatında oynanacak ve round-robin (herkesin birbirine karşı oynadığı) turnuva sistemini içeren yeni bir organizasyon yapısına sahip olacak.

